Куда пойти в Киеве в феврале 2020: афиша главных событий месяца
Каждый сможет посетить концерты, выставки, фестивали, ярмарки и мастер-классы
В последний месяц зимы хочется посетить интересные выставки, мастер-классы и концерты. Если вы не знаете, куда пойти в Киеве в феврале 2020, – наша афиша мероприятий вам пригодится.
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Предлагаем вам список мероприятий – афиша главных мероприятий
- Когда: до 13 февраля, 12:00-20:00
- Где: концерт-холл ВДНГ, метро "Выставочный центр"
- Билеты: 90-390 гривен
Интересный проект на ВДНГ познакомит всех желающих с процессом производства кино- и телепроектов, покажет посетителям, как усердно трудятся все работники, задействованные в этом процессе, и какую роль в нем играет художественное оформление и как важны мельчайшие детали, в том числе костюмов и декораций, для создания сценического и экранного образа. Здесь есть костюмы со съемок исторического боевика "Захар Беркут", мелодрамы "Віддана", телесериала "Кріпосна", с показов спектакля "Викрадена принцеса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда казкового краю".
- Когда: 06-16 февраля, с 10:00 до 18:00
- Где: Национальный музей "Киевская картинная галерея"
- Билеты: 99 гривен
На выставке "Искусство Тибета" представлены 49 полотен художника. Это лучшие работы Хань Юйченя, иллюстрирующие повседневную жизнь тибетцев: монахов, паломников, простых рабочих и селян. Он несколько раз посещал Тибет, каждый раз открывая его с новой стороны.
Все вырученные средства от продажи билетов организаторы выставки направят на благотворительность.
- Когда: 13-16 февраля 2020, 11:00, 15:00, 19:00
- Где: Дворец спорта, пл. Спортивная, 1
- Билеты: 1039-3039 гривен
Легендарный Cirque du Soleil представит в Киеве свое ледовое шоу Crystal, которое соединяет цирковое искусство и фигурное катание. Постановку создали режиссеры Шана Кэрролл и Себастиан Солдевила. Crystal – главная героиня, которая рассказывает историю о самопознании и погружает зрителей в мир собственного воображения. Это путешествие, в котором не обойтись без выбросов адреналина, помогает ей почувствовать себя независимой, уверенной, любознательной и творческой личностью. В международном туре Crystal участвуют 43 артиста, а также более 40 членов технического персонала из 21 страны мира. Представление рекомендовано для зрителей всех возрастов.
- Когда: 14 февраля, 19:00
- Где: Caribbean Club, вул. С. Петлюры, 4
- Билеты: 1900-9500 гривен
Лайма Вайкуле выступит с эксклюзивным концертом ко Дню влюбленных в Киеве. Лайму Вайкуле по праву можно назвать символом эпохи и иконой стиля. Каждый раз она удивляет новыми невероятными образами и яркими шоу. Каждый ее концерт – это чувственно, нежно и по-особенному тепло. В столице прозвучат любимые хиты "Легкой джазовой походкой", "Вернисаж", "Еще не вечер", "Я вышла на Пикадилли" и многие другие, а также новые песни певицы.
- Когда: 16 февраля
- Где: Caribbean Club
- Билеты: 300-1500 гривен
Музыкальное шоу TARANTINOMANIA основано на самых популярных саундтреках к фильмам культового американского кинорежиссера, продюсера и сценариста Квентина Тарантино. Зрителям будут представлены саундтреки к фильмам "Бешеные псы", "Криминальное чтиво", "Джанго освобожденный", "Убить Билла" и, конечно же, к самому ожидаемому фильму этого года, будоражащему своим звездным составом весь кинематографический мир еще до выхода на экраны, – "Однажды в Голливуде". Впервые знаменитые хиты прозвучат в исполнении легендарного коллектива – Национального академического оркестра народных инструментов (НАОНІ), известного не только в Украине, а и далеко за пределами нашей страны.
- Когда: 14 февраля, 19:00
- Где: Stereo Plaza, проспект Лобановского , 119
- Билеты: 450-1500 гривен
Все романтики Киева соберутся в Stereo Plaza, чтобы веселиться и зажигать под песни #ПРОЛЮБОВ. Их споют любимые украинские амуры: группы "Скрябин", "Друга рiка" и LETAY. Самая большая интрига – кто будет хедлайнером. Об этом узнаем чуть позже. А пока назначайте свидания любимым людям, большое праздничное шоу начнется в 19:00. Музыкальная вечеринка – лучший способ отпраздновать день всех влюбленных.
- Когда: 29 февраля, с 11:00 до 20:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Билеты: 100-280 гривен
Поговаривают, что весна приходит только вместе с масленицей на ВДНХ. Проверим? Приходите за вкусными блинами, а после сразу танцевать на масштабном концерте и, конечно, безжалостно весело сжигать чучело зимы вместе. Попрощаться с морозами можно будет уже 29 февраля, а еще 1 марта на ВДНХ. Вход на территорию парка свободный.
Напомним, легендарная группа 90-х Morcheeba едет в Киев, чтобы сыграть свой лучший материал и найти новых почитателей своего творчества. Концерт состоится 14 июля в HC Hall.
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