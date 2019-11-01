Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша мероприятий, которые нельзя пропустить
Вы сможете посетить концерты, выставки, фестивали
В ноябре не соскучишься, ведь состоится множество концертов, спектаклей и выступлений. Поэтому, если вы не знаете, куда пойти в ноябре в Киеве, то наша афиша мероприятий вам пригодится.
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Мы собрали подборку событий ноября, которые нельзя пропустить.
Когда: 5 ноября, 19:00
Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Билеты: 1190-2290 грн
Рок-виолончелисты привезут в Киев программу Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos. Именно под таким названием вышел первый альбом группы, принесший музыкантам мировую славу. Группа готовит к выходу новый альбом. Работа Cell-0 выйдет в январе, но не исключено, что что-нибудь новенькое финны готовы сыграть уже.
Когда: 8 ноября, 19:00
Где: Дворец спорта, пл. Спортивная, 1
Билеты: 590-3490 грн
Известный казахстанский рэп-исполнитель Jah Khalib представил совместную композицию с Джамалой и MARUV. А в начале ноября казахстанский рэпер представит альбом "Выход в свет" в Киеве. Выйдут ли певицы с ним на одну сцену пока неизвестно.
Когда: 9 ноября, 19:00
Где: дворец "Украина", ул. Б. Васильковская, 103
Билеты: 799-4999 грн
Все свои главные хиты Валерий Меладзе исполнит со сцены киевского дворца "Украина". Все желающие смогут насладится голосом одного из главных романтиков эстрады.
Когда: 16-17 ноября, 12:00-22:00
Где: Проспект Глушкова, 1, ВДНХ
Билеты: 150 грн
Шопинг ждет своих поклонников. Как всегда, в лучших традициях музыка от киевских диджеев, развлечения на миллион и любимая еда для оживления после шопинг-марафона.
Где: ул. Владимирская, 50, Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко
Когда: 24 ноября, 19:00
Билеты: 200 – 2020 грн
Настоящий французский балет "Жизель" в исполнении звезд мирового балета Анны Софии Шеллер (Аргентина) и Николая Городиски (родился во Львове и переехал в Аргентину). В легенде рассказывается история о Виллисах – погибших молодых незамужних девушках, которых предали их возлюбленные. Не выдержав предательства, девушки умирали и превратились в мстительных и жестоких духов – Виллис, которые в ночное время суток сводили счеты с молодыми мужчинами.
Где: библиотека им. Ярослава Мудрого
Когда: 2 – 30 ноября
Билеты: 750 грн
"Диалоги" – это иммерсивный спектакль. Для зрителей это возможность прямого контакта с актерами. В "Диалогах" нет единого сюжета, постановка построена так, что ее можно воспринимать через разные органы чувств: вдыхая запах старых книг и мебели, трогая каталоги или подсаживаясь к актеру.
Напомним, ранее мы писали о том, куда пойти с детьми на Хэллоуин.
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