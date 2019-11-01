Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша мероприятий, которые нельзя пропустить

Вы сможете посетить концерты, выставки, фестивали

Куда пойти в Киеве в ноябре Фото: Pixabay

В ноябре не соскучишься, ведь состоится множество концертов, спектаклей и выступлений. Поэтому, если вы не знаете, куда пойти в ноябре в Киеве, то наша афиша мероприятий вам пригодится.

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Мы собрали подборку событий ноября, которые нельзя пропустить.

Apocalyptica в Октябрьском дворце

Альбом "Cell-0" виолончелистов Apocalyptica будет выпущен 10 января 2020 года Фото: пресс-служба

Когда: 5 ноября, 19:00

Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Билеты: 1190-2290 грн

Рок-виолончелисты привезут в Киев программу Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos. Именно под таким названием вышел первый альбом группы, принесший музыкантам мировую славу. Группа готовит к выходу новый альбом. Работа Cell-0 выйдет в январе, но не исключено, что что-нибудь новенькое финны готовы сыграть уже.

Jah Khalib во Дворце спорта

Jah Khalib Фото: instagram.com/jahkhalib

Когда: 8 ноября, 19:00

Где: Дворец спорта, пл. Спортивная, 1

Билеты: 590-3490 грн

Известный казахстанский рэп-исполнитель Jah Khalib представил совместную композицию с Джамалой и MARUV. А в начале ноября казахстанский рэпер представит альбом "Выход в свет" в Киеве. Выйдут ли певицы с ним на одну сцену пока неизвестно.

Концерт Валерия Меладзе во дворце "Украина"

Валерий Меладзе Фото: instagram.com/meladzevalerian

Когда: 9 ноября, 19:00

Где: дворец "Украина", ул. Б. Васильковская, 103

Билеты: 799-4999 грн

Все свои главные хиты Валерий Меладзе исполнит со сцены киевского дворца "Украина". Все желающие смогут насладится голосом одного из главных романтиков эстрады.

True Kurazh Sale Кураж Базар

Кураж Базар в ноябре Фото: facebook.com/kurazhbazar

Когда: 16-17 ноября, 12:00-22:00

Где: Проспект Глушкова, 1, ВДНХ

Билеты: 150 грн

Шопинг ждет своих поклонников. Как всегда, в лучших традициях музыка от киевских диджеев, развлечения на миллион и любимая еда для оживления после шопинг-марафона.

Балет "Жизель"

Балет "Жизель" Фото: Facebook

Где: ул. Владимирская, 50, Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко

Когда: 24 ноября, 19:00

Билеты: 200 – 2020 грн

Настоящий французский балет "Жизель" в исполнении звезд мирового балета Анны Софии Шеллер (Аргентина) и Николая Городиски (родился во Львове и переехал в Аргентину). В легенде рассказывается история о Виллисах – погибших молодых незамужних девушках, которых предали их возлюбленные. Не выдержав предательства, девушки умирали и превратились в мстительных и жестоких духов – Виллис, которые в ночное время суток сводили счеты с молодыми мужчинами.

Спектакль "Диалоги"

Спектакль "Диалоги" Фото: пресс-служба

Где: библиотека им. Ярослава Мудрого

Когда: 2 – 30 ноября

Билеты: 750 грн

"Диалоги" – это иммерсивный спектакль. Для зрителей это возможность прямого контакта с актерами. В "Диалогах" нет единого сюжета, постановка построена так, что ее можно воспринимать через разные органы чувств: вдыхая запах старых книг и мебели, трогая каталоги или подсаживаясь к актеру.

Напомним, ранее мы писали о том, куда пойти с детьми на Хэллоуин.

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