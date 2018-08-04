Курьер, соблазнительница и военный: ТОП-5 ролей Меган Маркл в кино

Помимо "Форс-мажоров" актриса играла и во многих фильмах

Меган Маркл. Фото: Getty

Меган Маркл, герцогиня Сассекская 4 августа празднует свой День рождения. До брака с принцем Гарри девушка активно снималась в кино сериалах. Звездную славу принесла актрисе роль в шоу "Форс-мажоры", который Меган покинула после помолвки. Мы прелагаем подборку фильмов, в которых Меган Маркл сыграла крутые роли.

"Больше, чем любовь"

В фильме Меган сыграла эпизодическую роль горячей девушки в самолете. Сама же лента концентрируется на отношениях между Оливером (Эштон Катчер) и Эмили (Аманда Пит), которые впервые встретились во время полета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. На протяжении последующих семи лет они продолжают встречаться друг с другом, меняя разных партнеров и профессии.

"Помни меня"

Небольшая роль Меган, которая сыграла девушку по имени Меган – бармена. Это история парня, у которого умер брат и девушку, чью мать убили. Все вертится, все сложно, но роковая дата 11 сентября 2001 года меняет все.

"Несносные боссы"

В этом фильме Меган достались только 30 секунд. В комедии, где главные герои – уставшие от произвола начальства офисные работники – решают свести счеты со своими боссами, Меган сыграла роль симпатичной служащей курьерской доставки по имени Джемми. В 30-секундной сцене один из главных героев флиртует с миловидной девушкой-курьером.

"Рыцарь дорог"

В ремейке культового сериала 80-х актриса сыграла солдата по имени Энни Оритц, которая, желая отомстить за своего погибшего друга-сержанта, вступает в местный бойцовский клуб и не оставляет от своих противников даже мокрого места.

"Анти-социальный"

В 2015 году Меган сыграла главную роль криминальной драме, которая повествовала о художнике граффити по имени Ди, вовлеченным в дела преступной банды грабителей. Меган сыграла возлюбленную главного героя – сексуальную модель по имени Кирстен.

Конечно, в послужном списке Меган намного больше ролей в сериалах. Например, в "Форс-мажорах" она сыграла Рейчел Зейн – сексуального юриста и возлюбленную одного из главных героев. С самого первого сезона зрители влюбились в ее образы и манеру самой героини.

Напомним, когда Меган Маркл стала супругой принца, ей предстоит следовать ряду правил, а также учиться королевскому этикету. Оказывается, существует список определенных слов, которые никогда в жизни не произносят члены королевской семьи. Среди этих слов оказались: "чай", "парфюм" (perfume), "пардон" (pardon), "гостиная" (living room) и "туалет" (toilet). Как оказалось, эти слова в Британии чаще всего используют простолюдины.