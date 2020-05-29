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Леди Гага выпустила новый студийный альбом Chromatica: вам стоит его послушать

Сегодня, 13:38

В записи также приняли участие Ариана Гранде, Элтон Джон и BLACKPINK

29 мая одна из самых популярных звезд поп-музыки Леди Гага презентовала новый студийный альбом Chromatica, в который вошли 16 треков. Chromatica – это первый альбом Леди Гага за последние четыре года и является шестым по счету в музыкальной карьере певицы.

Новый альбом Леди Гага Chromatica
Новый альбом Леди Гага Chromatica
Фото: instagram.com/ladygaga/

Выход альбома Chromatica должен был состояться в 10 апреля этого года, но из-за вспышки коронавируса был отложен. Треки Stupid Love, Rain On Me (с Арианой Гранде) и Sour Candy (с корейской группой BLACKPINK) были выпущены еще до релиза альбома.

В записи трека Sine from above принял участие легендарный Элтон Джон. Во время в интервью Apple Music на прошлой неделе, Леди Гага призналась, что Элтон Джон был ее наставником "долгое время".

Chromatica является первым танцевальным поп-альбомом со времен третьего альбома певицы Artpop.

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Также Леди Гага анонсировала шестой концертный тур The Chromatica Ball, который начнется 24 июля во Франции и закончится 19 августа в США.

Ранее стало известно, что Youtube устроит онлайн-выпускной для школьников с участием Леди Гага, группы BTS, Барак Обамы и Зендаи.

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