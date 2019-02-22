Ледяные пальмы и злые птицы: появился крутой трейлер сиквела "Angry Birds в кино"

Это продолжение истории о птичках и наглых свиньях

"Angry Birds в кино 2" Фото: YouTube

Компания Sony Pictures Animation представила первый трейлер своего нового мультфильма "Angry Birds в кино 2", который показывает историю новой героини.

В сиквеле анимации "Angry Birds в кино", которая увидела свет в 2016 году, противостояние злых птичек и наглых зеленых свинок перейдет на новый уровень. Теперь в нем примет участие экзотическая птица по имени Зета (звезда "Охотников за привидениями" Лесли Джонс), которая явно родом из теплых краев.

"Angry Birds в кино 2" Фото: YouTube

Однако, тизер-трейлер показывает, что ее райский остров замерз, и птице каждый день приходится сражаться со льдом, чтобы выжить. Вода превратилась в льдышки, рыба замерзла, а бассейн стал катком. По стечению обстоятельств она попадает на остров к птичкам.

Украинская премьера мультфильма "Angry Birds в кино 2" ожидается в сентябре 2019 года.

Напомним, студия Illumination опубликовала новый трейлер предстоящего анимационного фильма "Тайная жизнь домашних животных 2". Режиссером второй части выступил Крис Рено, который поставил первую часть, а также "Гадкого я" и "Лоракса" . Сценарист – снова Брайан Линч ("Кот в сапогах", "Миньоны", "Бунет ушастых").

Также в сети появился трейлер позитивного мультфильма "Королевские корги".

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