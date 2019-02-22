Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ледяные пальмы и злые птицы: появился крутой трейлер сиквела "Angry Birds в кино"

Это продолжение истории о птичках и наглых свиньях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:24
"Angry Birds в кино 2"
"Angry Birds в кино 2"
Фото: YouTube

Компания Sony Pictures Animation представила первый трейлер своего нового мультфильма "Angry Birds в кино 2", который показывает историю новой героини.

В сиквеле анимации "Angry Birds в кино", которая увидела свет в 2016 году, противостояние злых птичек и наглых зеленых свинок перейдет на новый уровень. Теперь в нем примет участие экзотическая птица по имени Зета (звезда "Охотников за привидениями" Лесли Джонс), которая явно родом из теплых краев.

"Angry Birds в кино 2"
"Angry Birds в кино 2"
Фото: YouTube

Однако, тизер-трейлер показывает, что ее райский остров замерз, и птице каждый день приходится сражаться со льдом, чтобы выжить. Вода превратилась в льдышки, рыба замерзла, а бассейн стал катком. По стечению обстоятельств она попадает на остров к птичкам.

Украинская премьера мультфильма "Angry Birds в кино 2" ожидается в сентябре 2019 года.

Напомним, студия Illumination опубликовала новый трейлер предстоящего анимационного фильма "Тайная жизнь домашних животных 2". Режиссером второй части выступил Крис Рено, который поставил первую часть, а также "Гадкого я" и "Лоракса" . Сценарист – снова Брайан Линч ("Кот в сапогах", "Миньоны", "Бунет ушастых").

Также в сети появился трейлер позитивного мультфильма "Королевские корги".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Любовь и свобода - дороже жизни: обзор мультфильма "Как приручить дракона 3" В сети появился трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне В сети появился трейлер второго сезона сериала "Убивая Еву"
мультфильм трейлер Angry Birds в кино 2
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет

Популярные статьи

Сегодня, 12:17Fun

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 13:45Food

Как приготовить торт "Мимоза" на 8 Марта

Вчера, 13:22Шоу-бизнес

Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

Вчера, 12:05Шоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Вчера, 09:43Travel

Евросоюз обновил правила выдачи виз: что изменилось

Вчера, 09:19Афиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Вчера, 08:03Fun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

20 февраляFun

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 февраляFun

Мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса: фото

20 февраляПсихология

16 качеств женщины, которую нельзя отпускать

20 февраляFun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

20 февраляТехно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

20 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

19 февраляFun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

19 февраляТехно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Новости партнеров

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
11 продуктов, которые приводят к онкологии
11 продуктов, которые приводят к онкологии
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
"Переборщила": нове фото Ані Лорак налякало мережу
Копеечный и невероятно вкусный - батон с сыром и чесноком
Копеечный и невероятно вкусный - батон с сыром и чесноком