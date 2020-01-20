Легенда кино: лучшие фильмы Дэвида Линча, которые нужно пересмотреть прямо сейчас

Известный режиссер празднует свое 74-летие

Дэвид Линч Фото: Getty Images

Легендарный режиссер Дэвид Линч, который в этом году получит свой почетный "Оскар", 20 января празднует день рождения. Кинематографисту исполнилось 74 года. Он запомнился не только "Твин Пиксом", но и множеством фильмов.

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Предлагаем подборку самых ярких картин великого Дэвид Линча.

"Дюна", 1984

Это экранизация романа Фрэнка Герберта. Линч постоянно скандалил с продюсерами, пытавшимися обуздать полет мысли свободолюбивого режиссера. Но нет худа без добра: именно над "Дюной" Линч впервые поработал вместе с Кайлом Маклахленом, будущим легендарным агентом Купером. К слову, сейчас Денни ВИльнев готовит новую экранизацию этого романа. Посмотрим его версию.

"Голова-ластик", 1977

Это дебютная полнометражная работа Линча. Как раз она стала одной из самых выдающихся. Джек Нэнс играет человека, живущего в печальной индустриальной пустоши, который внезапно выясняет, что у него есть недоношенный ребенок от старой знакомой. Сталкиваясь со всеми сложностями этого безумного и кошмарного мира, он пытается сохранить здравомыслие.

"Малхолланд Драйв", 2001

Фильм считают самой популярной работой Дэвида Линча. Картина рассказывает о загадочной девушке, которая потеряла память в результате ДТП. Девушка называет себя Ритой. Все из-за постера к фильму с Ритой Хейворт. Также она неожиданно знакомится с блондинкой Бетти – талантливой молодой актрисой. Вместе они попытаются восстановить память Риты, а потом уехать вместе жить в Голливуд. Однако тайны прошлого, вытекающих ходе расследования, не дадут девушке покоя.

"Синий бархат", 1986

Линч в этой картине впервые создает образ, который впоследствии станет его визитной карточкой: старомодная американская пастораль, под которой скрывается жестокий мир безумия. Здесь же — Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини в одной из ее лучших ролей и бесподобный Деннис Хоппер.

"Человек-слон", 1980

Именно за этот фильм Линч получил первые две номинации на "Оскар" – за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий. Лента рассказывает о Джозефе Меррике, чей непрезентабельный внешний вид становится главным источником доходов для владельца цирка уродцев. Тот редкий случай, когда Дэвид Линч выстраивает свое повествование прямолинейно.

Напомним, совет управляющих Американской академии киноискусств присудил режиссеру почетный "Оскар" и торжественная церемония вручения состоялась в Лос-Анджелесе 27 октября, в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center.

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