Легенда мультипликации: о чем говорил Давид Черкасский

Украинский режиссер, художник-мультипликатор умер 30 октября 2018 года

Умер Давид Черкасский. Фото: facebook.com/david.cherkassky

Во вторник, 30 октября, умер известный украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. К его работам относятся одни из лучших мультфильмов – "Приключения капитана Врунгеля" и "Доктор Айболит", а также двухсерийный полнометражный телефильм "Остров сокровищ". Именно они и принесли славу режиссеру.

Сегодня.Lifestyle собрал яркие цитаты из интервью с Давидом Черкасским.

"Товарищ Черкасский, ваш сын проглотил гвоздь"

"Частенько заставлял родителей волноваться. Однажды играл в войнушки с приятелями и проглотил гвоздь. Помню, что побежал домой к маме и решил сразу не шокировать ее новостью, а зайти как-то издалека: "Мама, что будет, если человек проглотит гвоздь?" Ответ последовал изумительный: "Как что? Сдохнет!" Она же не знала, что я уже это сделал. Папе об этом сказали приблизительно так: "Товарищ Черкасский, ваш сын проглотил гвоздь и подавился". Короче, нас обоих привезли в больницу: меня с гвоздем, папу в состоянии шока".

Давид Черкасский Фото: facebook.com/valeria8828

"Во Врунгеле замечаю только наши ляпы"

"Иногда, слезы накатываются. Первые серии вообще смотреть не могу. Замечаю во "Врунгеле" только наши "ляпы" – там пиджачок у героя коротковат в отдельных моментах, там то не так, там се не так, там какие-то детали недорисовали. Обычному зрителю это не заметно, но я же создавал фильм – я это все вижу".

"Живу, так сказать, по касательной к государству"

"Оно (государство – ред.) меня забыло – и слава богу. Просто забыло, и все. Это для меня не огорчительно – никаких дел с власть имущими я не имею и не имел. Живу, так сказать, по касательной к государству. Политикой я не занимаюсь и честно вам признаюсь: не очень хорошо понимаю, что это такое.

Давид Черкасский Фото: facebook.com/david.cherkassky

"Когда мне выгодно, я в браке, когда невыгодно – нет"

"У меня в паспорте штамп, что я женат, а у жены – что она разведена. Я – да. Она – нет. Что же здесь непонятного? Когда мне выгодно, я в браке, когда невыгодно – нет. Если заболел, за мной надо ухаживать – я в браке. А когда мне хочется погулять и выпить – я холост".

"Люблю пышнотелых высоких женщин бальзаковского возраста"

"Мужчина по своей натуре многогамен. Так что, я не исключение. С молодости люблю пышнотелых высоких женщин бальзаковского возраста. Но сейчас могу больше полюбоваться на таких красоток – возраст уже не тот, да и жена под боком. Впрочем, большинство легенд, которые обо мне слагают в тусовке – это всего лишь легенды и смешные истории. Я их никогда не опровергал, но и не подтверждал".

Кроме того, в память о художнике и режиссере мы вспомнили самые яркие его мультипликационные работы.