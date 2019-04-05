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Легендарной "Матрице" исполнилось 20 лет: все, что нужно знать о фильме

Зеленый код из рецептов суши, выстрелы из аниме и страх режиссеров перед будущим

Панченко Алекс
Сегодня, 15:54

Я уже свыкся с мыслью, что живу в мире, где Брэду Питту и Джонни Деппу уже хорошо за полтинник. Но то, что "Матрице" стукнуло 20 лет — вот это в голове укладывается со скрипом. Я же четко помню, как смотрел фильм с одноклассницей, которую долго не решался пригласить на свидание, в кинотеатре "Киевская Русь"! И это было как вчера...

Но нет. Хронограф суров, и фильму братьев Вачовски уже 20 лет — его премьера состоялась в далеком 1999 году. Киану Ривзу — 54 года, хотя он по-прежнему хорош. Так может, мы все выбрали не ту таблетку?

  • Из мира комиксов

Сейчас только ленивый не знает, что такое "Марвел". А ведь в свое время это было культурное явление лишь для американцев. Так вот, создатели "Матрицы" работали в этом издании. И именно там все и началось, когда в начале 90-х, во время работы над очередным комиксом, тогда еще братьев Вачовски вдруг осенило: "А что если наш мир — л
ишь компьютерная программа?".  

Сегодня разбирать "Матрицу" можно по косточкам. Говорить, что она — симбиоз всего на свете. Что идею "машины правят миром" расписали в "Городе живых мертвецов" (1930 год!) еще Флетчер Прэтт и Лоуренс Мэннинг. Что в формулу "мир вокруг нас — декорация театра" в 40-х выдвинул Роберт Хайлайн. И никто не отрицает, что идеи носятся в воздухе. Но Нео-Ривз в кожаных штанах и плаще (о стильных очках вообще молчу) крут нереально. А пули как вокруг летят!

  • Bullet time effect

Кстати, о пулях. Знаменитый эффект "замедленного полета пули" и уклоняющийся от кусочков свинца герой Киану — вовсе не оригинальная идея "Матрицы". Как неоднократно признавался актер, этот красивый наворот Вачовски беззастенчиво "одолжили" в японских аниме. А сцены "танца с пулями" снимали аж на 120 камер, установленных по периметру! Плюс парочка пленочных камер — для захвата общих планов на фоне зеленого экрана.

Кстати, из-за этих "уклонений" у Ривза выпали "из пазла" сразу несколько позвонков, и актер еще много лет после съемок мучился болями в спине и шее. Такая вот жертва.

  • Из интервью "Сегодня

В свое время мне посчастливилось брать интервью у Вачовски. Говорили, понятное дело, о "Матрице". Я спрашивал режиссеров, почему они в своих картинах видят будущее Земли столь нерадужным. И вот что я услышал в ответ: "Мы действительно боимся того, что ждет эту Землю. И мысли о грядущем вызывают у нас панические атаки, почти животный страх. С другой стороны, даже в самом поганом будущем люди как-то да живут. Так что мы понимаем: нас пугает даже не факт того, что случится, а просто неизвестность. И невозможность как-то подстраховаться".

О революциях и крови

Из личных впечатлений о Вачовски: дружлюбные, спокойные, избегают в ответах наработанных клише. Но после рукопожатия — обязательная антисептика: они протирают ладошки салфетками, заставляя собеседника чувствовать себя неловко. 

Вачовски — "Сегодня" о революциях в "Матрице" и мире: 

"Мы считаем, что революция — это прежде всего любовь. Но если пролилась кровь невинных... Вы же знаете. Любую идею, даже самую хорошую и светлую, очень легко извратить".

О том, кто же круче — Агент Смит или Терминатор:

"Ну, конечно же, Смит! Во-первых, Терминатор — робот-машина, значит, его можно поломать и вывести из строя. А вот Смита просто невозможно уничтожить. Кроме того, он может размножаться, а это жутко. Потому для нас он определенно круче. А вообще, было бы неплохо свести их вместе в кулачном поединке на ринге. Уверены, получилось бы зрелищное шоу!".

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Мода на все кожаное и честные поединки

Можно откровенно ругать всю "матричную" трилогию (особенно части вторую и третью), но одного отрицать нельзя: сага стала событием. И, как любое важное событие, она породила тренды.

  • Одежда

Именно после "Матрицы" парни и мужчины всех мастей вдруг стали щеголять в кожаных штанишках. И не важно, что то, в чем круто выглядит Киану Ривз на экране, в жизни идет единицам. К счастью, всем быстро наскучило страдать от волдырей во всех местах, и мода сошла на нет. Характерно, кстати, что в фильме актеры щеголяли вовсе не в коже — вместо нее использовался другой вид материала (какой точно, не раскрывают до сих пор), вполне удобный для носки. Что касается черных очков, то они спустя 20 лет по-прежнему в тренде. 

  • Мебель

Помните, как эффектно выглядел Морфеус-Фишборн, предлагая Нео две пресловутых таблетки — красную и синюю? Весь в коже, да еще и в кресле а-ля "королевский шик". После выхода фильма спрос на тяжелую, добротную мебель, кресла с обязательными подлокотниками в виде звериных голов и спальни в стиле хай-тек вырос в разы. Тогда же стало хорошим тоном украшать стены непонятными картинами-принтами с "ядерной" символикой. 

  • Кухня

Что такое те самые таблетки (вариант с наркотиками не рассматриваем)? Некоторые ори­гиналы пос­читали, что таблетки — эдакий прообраз молекулярной кухни. В общем, вы поняли: все то непонятное, что подавалось в ресторанах после выхода "Матрицы" (особенно желеобразное и зеленое), было гастроприветом из фильма.  

Более того: как выяснилось, знаменитый зеленый матричный код (строки, бегущие по экрану) тоже имеет отношение к кухне. "Код "Матрицы" сделан из японских рецептов суши, — признался дизайнер Саймон Уайтли, принимавший участие в создании всех фильмов франшизы. — В свое время я просто взял их из кулинарных книг своей жены". 
Помимо рецептов, в коде также зашифрованы строки, составленные из символов японских азбук, катаканы и хираганы, иероглифов-кандзи и цифр.

  • Пародии

Над "Матрицей" не поглумился только ленивый. Фирменные фишки фильма были обстебаны в "Очень страшном кино", "Мужчине по вызову" и даже в мультиках — "Шреке" и "Симпсонах".

  • Агент Смит

В год выхода фильма, конечно же, все впечатлились. От самой идеи, что все вокруг — симуляция. От спецэффектов, которые до сих пор смотрятся очень прилично. Но главное — от жуткого агента Смита, роль которого воплотил британо-австралийский актер Хьюго Уивинг.

Так вот: того Смита, что мы знаем, могло и не быть! Как оказалось, актер уже на второй день съемок едва не отказался от роли. Дело в том, что в его стопе вдруг образовалась опухоль, которую нужно было срочно удалить. К счастью, Вачовски специально под Уивинга перекроили весь график съемок боевых сцен (а ведь актеры дрались честно, без дублеров). 

Кроме того, Хьюго почему-то не сошелся характерами с Лоуренсом Фишборном, а у последнего была жуткая аллергия на пыль. И когда снимали сцены драк, где актеры телами "пробивали" стены, а пыль стояла столбом, Лоуренс терял ориентацию на месте. В это время он получил от Смита немало весьма чувствительных и более чем реальных тумаков-ударов по корпусу. Как говорится, месть сладка! 

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Легенда Азии

Почему-то в последнее время имя китайца, поставившего хореографию поединков в "Матрице", пишут как Юань Хэпин. Хотя для фанатов азиатского кино он всю жизнь был известен как Юэнь Ву-Пин.

Именно этот "мастер на все руки" — актер, режиссер и постановщик трюков подарил миру... Джеки Чана! Ну, как подарил — доверился тогда еще совсем зеленому Джеки и позволил ему творить на экране все, что придет тому голову. Ву-Пин просто не стал пытаться лепить из Джеки второго серьезного Брюса Ли, как это делали до него все остальные режиссеры, а позволил ему быть веселым и комиковать. Именно он, вместе с Чаном, сделал культовые нынче комедийные боевики "Змея в тени орла" и "Пьяный мастер".

В 1991-м Ву-Пин поставил поединки в "Однажды в Китае", где главную роль сыграл (и тут же прославился) Джет Ли — одна из крупнейших звезд Азии.

Из голливудского наследия в послужном списке Ву-Пина также значится "Убить Билла" Тарантино.

5 главных личностей

Киану Ривз, 54 года

К сожалению, после "Матрицы" актер в кино ничего выдающегося так и не сделал. Нет, он не пропал с радаров, снимается много и часто. Но все в больше — в обидных однодневках. Из интересных проектов Ривза стоит отметить разве что боевик "Джон Уик" (скоро выйдет третья часть саги) и фэнтези "47 ронинов".

Лоуренс Фишборн, 57 лет

Фактурный актер на экранах гость частый, но снимается все больше во второстепенных ролях. Если нужен загадочный афроамериканец в кадре — зовут именно Лоуренса. Из громких проектов в его активе — "Ганнибал" и "Пассажиры". Кстати, во втором "Джоне Уике" Лоуренс вновь пересекся на площадке с Ривзом.

Керри Энн-Мосс, 51 год

Вечно молодая Тринити успешно прописалась в киновселенной "Марвел". За ее плечами — сериалы "Джессика Джонс", "Сорвиголова", "Железный кулак" и "Защитники". Вне "Марвела" сильно и ярко актриса выступила в сериале "Вегас". Она замужем (уже 20 лет как), есть трое детей. До сих пор дружит с Киану.

Ларри/Лана и Энди/Лилли Вачовски, 53 и 51 год

Досадно, но главным достижением братьев Вачовски после "Матрицы" стало вовсе не кино, а то, что с помощью добрых хирургов они стали сестрами... 

Что же касается фильмов, то братья-сестры сняли отличный "V — значит вендетта" и "Облачный атлас" с Томом Хэнксом, который, к сожалению, провалился в прокате. Сняли они и такие слабенькие киношки, как "Восхождение Юпитера" и "Спиди-гонщик", также провалившиеся в прокате.

Но, несмотря на поражения, Вачовски продолжают хранить верность жанру фантастики. Из последних работ — научно-фантастический сериал "Восьмое чувство", продержавшийся на экранах всего два сезона.

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Источник: Сегодня
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