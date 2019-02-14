Леонардо Ди Каприо снимет сериал о первом серийном убийце Америки

Актер займется проектом с Мартином Скорсезе

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который сыграет парня с 24 личностями в новом фильме, совместно с режиссером Мартином Скорсезе экранизирует бестселлер Эрика Ларсена "Дьявол в белом городе". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сериал о первом серийном убийце Америки выйдет на стриминговом сервисе Hulu. Стоит отметить,ч то перенести историю Ларсена на большие экраны хотели на протяжении пятнадцати лет. Первоначально права на книгу принадлежали студии Warner Bros., затем перешли к Paramount; на одну из главных ролей рассматривали Тома Круза, а режиссерское кресло в проекте должна была занять Кэтрин Бигелоу. В 2010 году Ди Каприо приобрел права на экранизацию. Сыграет ли он одного из персонажей или вместе с Мартином Скорсезе будет исполнять лишь продюсерские обязанности, пока неизвестно.

"Дьявол в белом городе" рассказывает ужасающую и правдивую историю первого серийного убийцы Америки Генри Говарда Холмса, чье имя неразрывно связано с Всемирной выставкой в Чикаго в 1893 году. Холмс оставил в истории кровавый след, выстроив "Замок убийств", отель, в котором пытал, уродовал и убивал молодых женщин. Лишь чистая случайность помогла полиции остановить маньяка.

Напомним, на днях журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". На фото представлены главные герои картины в исполнении Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби, а также Аль Пачино.

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