Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леонардо Ди Каприо снимет сериал о первом серийном убийце Америки

Актер займется проектом с Мартином Скорсезе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который сыграет парня с 24 личностями в новом фильме,  совместно с режиссером Мартином Скорсезе экранизирует бестселлер Эрика Ларсена "Дьявол в белом городе". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сериал о первом серийном убийце Америки выйдет на стриминговом сервисе Hulu. Стоит отметить,ч то перенести историю Ларсена на большие экраны хотели на протяжении пятнадцати лет. Первоначально права на книгу принадлежали студии Warner Bros., затем перешли к Paramount; на одну из главных ролей рассматривали Тома Круза, а режиссерское кресло в проекте должна была занять Кэтрин Бигелоу. В 2010 году Ди Каприо приобрел права на экранизацию. Сыграет ли он одного из персонажей или вместе с Мартином Скорсезе будет исполнять лишь продюсерские обязанности, пока неизвестно.

"Дьявол в белом городе" рассказывает ужасающую и правдивую историю первого серийного убийцы Америки Генри Говарда Холмса, чье имя неразрывно связано с Всемирной выставкой в Чикаго в 1893 году. Холмс оставил в истории кровавый след, выстроив "Замок убийств", отель, в котором пытал, уродовал и убивал молодых женщин. Лишь чистая случайность помогла полиции остановить маньяка.

Напомним, на днях журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". На фото представлены главные герои картины в исполнении Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби, а также Аль Пачино.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Иногда созваниваются": стало известно, почему Брэд Питт пришел к Дженнифер Энистон Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт: появились яркие кадры нового фильма Квентина Тарантино Леонардо Ди Каприо сыграет парня с 24 личностями в новом фильме
актер продюсер Леонардо Ди Каприо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

8 признаков, которые выдают неверного мужчину
8 признаков, которые выдают неверного мужчину
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
"Переборщила": нове фото Ані Лорак налякало мережу
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Техно

Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7

Сегодня, 12:53Психология

Гороскоп на сегодня: Раков ждет успех в новых проектах, а Львам нужно контролировать каждое свое слово

Сегодня, 10:15Афиша

Успешный сериал закрывают после второго сезона

Сегодня, 09:45Fun

Мать случайно сфотографировала сына и сделала его звездой сети

Сегодня, 08:59Fun

Показали фото "самой красивой учительницы"

Сегодня, 08:16Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Вчера, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Вчера, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Вчера, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 07:05Fun

Никогда не догадаетесь, почему: полицейским выдали штаны без карманов

12 февраляFun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

12 февраляШоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

12 февраляТехно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

12 февраляFun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

Новости партнеров

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
5 примет почему нельзя дарить полотенца
5 примет почему нельзя дарить полотенца
Начались судороги: в РФ госпитализировали известную актрису
Начались судороги: в РФ госпитализировали известную актрису
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини