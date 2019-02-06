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Леонардо Ди Каприо сыграет парня с 24 личностями в новом фильме

Этот фильм по книге Дэниела Киза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:31
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Сейчас киностудии активно снимают фильмы по произведениям писателей. Например, Том Харди сыграет в сериальной адаптации книги Чарльза Диккенса. А теперь появилась информация о фильме, в котором главный герой будет страдать от множественного расстройства личности. И первой кандидатурой на роль будет Леонардо Ди Каприо.

Актер готовится примерить на себя образ Билли Миллигана, о котором писатель Дэниел Киз написал книгу в 1981 году. Именно по мотивам "Таинственной истории Билли Миллигана" студия Ди Каприо Appian Way намерена снять фильм "Переполненная комната".

Сюжет фильма познакомит зрителей с мужчиной, который в реальности страдал от множественного расстройства личности. В то время как у других людей насчитывалось максимум три персоналии, Билли Миллиган делил свое сознание сразу с 24. Среди них был восьмилетний "хранитель боли" Дэвид, англичанин Артур, мошенник Аллен, югослав Рейджен Вадасковинич, который испытывал родительскую привязанность к трехлетней Кристин, первой личности Миллигана. Также в рядах личностей Миллигана есть лесбиянка Адалана, пародист Стив, музыкант Томми и другие.

Фильм затронет биографию Билли Миллигана, его судебный процесс по обвинению в изнасилованиях, а также пребывание в психиатрической больнице.

Точная дата релиза фильма и дата начала съемок остаются неизвестными. За сценарий по документальному роману Дэниела Киза возьмутся Джейсон Смилович и Тодд Катцберг. Режиссерское кресло может занять Джоэл Шумахер.

Напомним, отметим, что это не первый фильм о подобном человеке. Ранее был снят "Сплит" о парне с множетвенными личностями с Джеймсом Маккевом в главной роли. А в этом году вышел триллер "Стекло", где также присутствует этот персонаж.

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Источник: Сегодня
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