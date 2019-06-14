Летчик ВСУ рассказал, как снимали сериал "Чернобыль"

Многих попросили "держать язык за зубами"

"Чернобыль" Фото: HBO

Украинский военный летчик, полковник Олег Михайленко, ставший консультантом при создании самого рейтингового сериала HBO "Чернобыль", наконец-то рассказал, как ему пришлось молчать относительно деталей съемок сериала. Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

Телесериал "Чернобыль" спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения:

"Теперь уже можно. Пока все серии не увидели свет, нас просили держать язык за зубами. Часть сериала действительно снимали у нас. Результат – невероятный. Они показали правду, которая в данном случае более впечатляющая, чем любая выдумка. Для нашей части – это, действительно, очень близкая история. У нас до сих пор работают люди, имеющие прямое отношение к трагическим событиям 86-го. Бывший заместитель командира части на Ан-30 проводил аэрофотосъемку над Чернобылем в 86 году. Эти кадры стали очень ценными для истории", – рассказал Михайленко.

Съемки сериала "Чернобыль" Фото: mil.gov.ua/

По его словам, американские киношники работали на Киевщине больше года назад. Снимали в течение недели, с самого утра до позднего вечера, а некоторые сцены – даже ночью.

"За советами к украинскому офицеру американцы обращались часто. Он и в авиации разбирается, и о Чернобыльской катастрофе знает не понаслышке, да и с английским проблем не имеет", – говорится в сообщении.

Напомним, в первой серии сериала "Чернобыль" был показан фрагмент видеоролика украинского режиссера Андрея Приймаченко.

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