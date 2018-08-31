Лето, прощай: книги, в которых есть море, солнце и немного грусти

Провожая лето, давайте прочтем о нем парочку хороших книг

Лучшие книжки про лето. Фото: Сегодня

В последний день лета мы вспоминаем книги, в которых есть бесконечное море, загорелые тела на песчаных пляжах и немного грусти о том, что следующий раз мы встретимся через долгих девять месяцев.

"Убить пересмешника", Харпер Ли

Источник: Сегодня





Этот невероятный роман был написан в 60-е годы прошлого столетия и отразил наблюдения автора за ее родственниками и соседями в небольшом городке чуть ранее, в 30-х. Именно тогда Юг Штатов еще был полон расовых предрассудков, а тем, кто защищал темнокожих, приходилось нелегко.

Вот и в романе отец шестилетней Джин-Луизы и ее брата Джима берется за дело об изнасиловании добряком Томом белой девушки, репутация которой далека от идеала, а ее отец и вовсе алкоголик. Дети тем временем не могут найти покоя из-за своего соседа, "страшилы" Рэдли, которого никто никогда не видел. Они придумывают и рассказывают друг другу страшные истории, а потом начинают находить маленькие подарки в старом дупле.

Но случается так, что оправдать Тома не удалось. А при попытке бегства он был застрелен. И если вы думаете, что на этом все закончится, то очень ошибаетесь, поскольку справедливость таки-будет восстановлена, а дети, хоть и ненадолго, встретятся с тем, с кем так долго хотели.

"Манюня", Наринэ Абгарян

Источник: Сегодня





Еще одна история о детстве, но уже без грустных или страшных событий, а исключительно смешная. Причем настолько, что хохотать, читая ее, вы будете даже в метро или переполненной маршрутке. И каждый узнает хотя бы в одной из глав себя самого.

А начинается все высоко-высоко в горах Армении, где в небольшом городке живут две подружки. И чуть ли не каждый день с ними что-нибудь приключается, потому как девчонки очень любопытные и темпераментные. А вот отвечать за все их проказы приходится грозной Ба, которая, при ближайшем рассмотрении, оказывается обычной бабушкой. Да, строгой, ну, а как иначе, если эти две непоседы то в учителя из ружья стреляют, то сбегают индийское кино посмотреть, а то на полном серьезе влюбляются в женатого мужчину, у которого есть дети.

"Здравствуй, грусть!", Франсуаза Саган

Источник: Сегодня





Этот роман автор написала и опубликовала в 19 лет, и он произвел настоящий фурор, поскольку на дворе был 1954 год, а главной героиней стала несовершеннолетняя, но уже очень испорченная девочка, необдуманные поступки которой привели к трагедии.

Началось же все с того, что Сесиль, которая рано осталась без матери и воспитывалась при монастыре, возвращается к отцу. Родитель молод душой и свободолюбив, поэтому очень быстро находит общий язык с истосковавшейся по нормальной жизни дочерью. И все у них было хорошо, пока на горизонте не возникла Анна – мудрая женщина с высокими моральными принципами, которая, кажется, очень понравилась родителю.

"Пляж", Алекс Гарленд

Источник: Сегодня





Если предыдущие книги показались вам скучноватыми, эта точно не такая. Здесь есть лето, пляж, крутая тусовка, безграничная свобода и нет никаких обязательств. Но даже в раю может произойти что-то страшное, если он расположен на земле.

Как-то раз в дешевом таиландском отеле к Ричарду попадает нарисованная от руки карта, которая может привести к вожделенному "пляжу", на который многие хотят попасть, но не знают как. Парень находит себе двух спутников, и они вместе отправляются в короткое, но рискованное путешествие, итогом которого становится тот самый пляж. Это настоящая земля обетованная, где нет ни законов, ни нравоучений, где все равны. Но в любом обществе рано или поздно кто-то оказывается "равнее" других, и тогда начинаются проблемы.

"Жареные зеленые помидоры", Фенни Флэгг

Источник: Сегодня





Однажды в доме престарелых, куда Эвелин приходит проведать тетку, к ней подсаживается странного вида старушка. И, воспользовавшись внезапным появлением непредвиденного собеседника, начинает рассказывать историю своей жизни, ради которой Эвелин придется снова и снова возвращаться туда, поскольку все герои станут ей будто бы родными.

А дело происходило в середине прошлого века. Где-то в дебрях Алабамы затерялся маленький городок, а в нем кафе под названием "Полустанок", ставшее для местных жителей эпицентром всех событий. Сюда приходили белые и черные, бедные и не очень. Они просто сидели или заказывали местный деликатес – жареные зеленые помидоры.

Но главными героями, конечно же, были люди, а точнее, девушки – Иджи и Руфь. Да и сама Нинни, которой нынче уже перевалило за 80. Ее сын давно умер и никому она не нужна. Но ее энергетика и оптимизм, подкрепленные невероятными историями из прошлого, вселяют в отчаявшуюся 48-летнюю Эвелин надежду, а вместе с нею и уверенность в том, что впереди еще половина жизни – такой прекрасной и не похожей ни на что!