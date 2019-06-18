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Лето, солнце и вода: где купаться в Киеве 2019 – лучшие пляжи

Список лучших мест для купания в Киеве 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Где купаться в Киеве, лучшие пляжи 2019
Где купаться в Киеве, лучшие пляжи 2019
Фото: Depositphotos

В столице сейчас жара, солнечная погода, которая так и шепчет: "Иди, позагорай, искупнись!". Однако, в Киеве очень много мест, где можно отлично отдохнуть: покупаться, позагорать и развлечься. Предлагаем небольшую подборку – лучшие пляжи в Киеве 2019, где купаться можно с самого утра.

Смотрите видео о секретах подготовки к пляжному сезону:

Где купаться в Киеве: Детский пляж

Адрес: станция метро Гидропарк, Венецианский остров (с левой стороны, перед мостом).

Площадь пляжа составляет 2 га, или 20 тыс. м². Пляж считается самым ухоженным и удобным в плане инфраструктуры, хотя и в жаркое время – довольно многолюдным. Стоит отметить, что рядом есть спасательно-водолазная станция, пункты проката топчанов и зонтиков, туалет, переодевалки. ДЛя вас и вашего ребенка – это самое оно!

Лучшие пляжи Киева: Центральный

Адрес: станция метро Почтовая площадь, перейти через Пешеходный мост.

Пляж располагается в одной из самых живописных частей Труханового острова. Здесь также находится самая главная достопримечательность острова – парашютная вышка. Посетить пляж могут все желающие совершенно бесплатно. Также кабинки для переодевания, обширная территория, множество кафе, есть мусорные урны.

Где покупаться в Киеве: Золотой пляж

Адрес: станция метро Гидропарк, южная часть Венецианского острова. Пляж находится ближе к мосту Патона, до него нужно идти 1,5 км по широкой плиточной дороге вдоль берега.

Хорошее место для уединения. Территория пляжа 9,5 га. Туалет и кабинки для переодевания имеются.

Лучшие пляжи под Киевом: Пуща-Водица

Адрес: Оболонский район, Пуще-Водица, находится рядом т-образного перекрестка 7-й линии и ул. Федора Максименко.

Пляж расположен на ставку Горащиха, в который впадает малая река Горенка (Котурка).  Пляж Пуща-Водица дважды получил международную экологическую награду Голубой флаг (2017 и 2018 года) как пляж, который соответствует международным критериям и стандартам. Стоит отметить, что эту награду получают пляжи разных стран, которые отвечают обширному перечню строгих требований, касающихся экологического образования и информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг. Площадь пляжа: – 6,69 га.

Где покупаться в столице: пляж Вербный

Адрес: Оболонский район, ул. Приозерная

Пляж находится на берегу озера Вербное, водоем довольно глубокий, в некоторых местах до 22 метров. Вокруг красивая природа, много лиственных деревьев. В самом озере вода довольно чистая, поскольку основным источником водоснабжения служат 6 подземных источников. Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 7000 человек. Площадь пляжа: – 13 га.

Напомним, ранее "Сегодня" узнали, где этим летом в Киеве можно будет купаться и отдыхать возле воды, и как эти места готовят к прибытию отдыхающих.

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Источник: Сегодня
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