После просмотра сериала "Чернобыль" ликвидатор аварии на ЧАЭС совершил самоубийство

В Казахстане Нагашибай Жусупов прыгнул с крыши 5-этажки

Ликвидатор ЧАЭС покончил с собой после просмотра сериала "Чернобыль" Фото: HBO

В Казахстане покончил с собой герой-ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 61-летний Нагашибай Жусупов прыгнул с крыши пятиэтажного дома после просмотра сериала от HBO "Чернобыль", который стал самым рейтинговым сериалом в истории. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Много лет мужчина вместе со своей семьей жил в тесном общежитии, потому что государство отказалось предоставлять ему квартиру. Жусупов покончил с собой еще в конце июня, но о его кончине мир узнал только сейчас.

По словам 25-летней дочери погибшего, самоубийство ликвидатора ЧАЭС случилось после того, как Нагашибай Жусупов посмотрел сериал "Чернобыль". Якобы увиденное в популярном мини-сериале вызвало у мужчины тяжелые воспоминания, с которыми он не смог справиться.

Как сообщил журналистам председатель общественной организации "Инвалиды Чернобыля Актюбинской области" Бакиджан Сатов, долгие годы погибший жил на грани с бедностью. Нагашибай Жусупов также страдал от головных болей и других проблем со здоровьем.

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