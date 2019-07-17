Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

После просмотра сериала "Чернобыль" ликвидатор аварии на ЧАЭС совершил самоубийство

В Казахстане Нагашибай Жусупов прыгнул с крыши 5-этажки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
Ликвидатор ЧАЭС покончил с собой после просмотра сериала "Чернобыль"
Ликвидатор ЧАЭС покончил с собой после просмотра сериала "Чернобыль"
Фото: HBO

В Казахстане покончил с собой герой-ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 61-летний Нагашибай Жусупов прыгнул с крыши пятиэтажного дома после просмотра сериала от HBO "Чернобыль", который стал самым рейтинговым сериалом в истории. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Смотрите, как сериал "Чернобыль" спровоцировал наплыв туристов в зону отчуждения:

Много лет мужчина вместе со своей семьей жил в тесном общежитии, потому что государство отказалось предоставлять ему квартиру. Жусупов покончил с собой еще в конце июня, но о его кончине мир узнал только сейчас.

По словам 25-летней дочери погибшего, самоубийство ликвидатора ЧАЭС случилось после того, как Нагашибай Жусупов посмотрел сериал "Чернобыль". Якобы увиденное в популярном мини-сериале вызвало у мужчины тяжелые воспоминания, с которыми он не смог справиться.

Как сообщил журналистам председатель общественной организации "Инвалиды Чернобыля Актюбинской области" Бакиджан Сатов, долгие годы погибший жил на грани с бедностью. Нагашибай Жусупов также страдал от головных болей и других проблем со здоровьем.

Ранее мы писали о том, что сейчас происходит в Чернобыле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Число посетителей зоны отчуждения в Чернобыле выросло вдвое В чем секрет сериала "Чернобыль": на ОМКФ 2019 прошел мастер-класс сценариста В Киеве запускают экскурсии по сериалу "Чернобыль": что будут показывать туристам
сериал Чернобыль самоубийство ЧАЭС ликвидаторы
Реклама

Новости партнеров

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье
Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Может ли маникюр с гель-лаком привести к раку кожи?
Может ли маникюр с гель-лаком привести к раку кожи?

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Food

Как приготовить идеальные сырники на завтрак

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:30Техно

Лунное затмение 17 июля: онлайн трансляция

Вчера, 18:26Wellness

Сегодня – пик: как пережить магнитную бурю

Вчера, 15:08Events

Лунное затмение и полнолуние в июле: точная дата и особенности

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

"Мечта сбылась": Влад Яма похвастался новой прической

Вчера, 09:57Events

Поздравления с Днем бухгалтера 2019: красивые стихи, картинки и пожелания

Вчера, 07:22Техно

Кровавое лунное затмение 17 июля: где смотреть космическое событие

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 16 июля: все знаки зодиака

15 июляШоу-бизнес

В США найдено тело известного актера и его собаки: подробности

15 июляШоу-бизнес

Неожиданно: Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о помощи

15 июляПсихология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

15 июляПсихология

Лунное затмение 17 июля: лучшие ритуалы и обряды

15 июляШоу-бизнес

Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

15 июляПсихология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

14 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье
Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании
Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании
Найден эффективный способ борьбы с животом
Найден эффективный способ борьбы с животом
Ученые назвали ключевой фактор успеха в жизни
Ученые назвали ключевой фактор успеха в жизни
В сеть
В сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь