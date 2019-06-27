Лилия Ребрик сыграет стерву в новом сериале "Маркус"

Актриса и телеведущая сыграет одну из главных ролей

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известная актриса и телеведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик, которая стала лучшей телеведущей года, сыграет одну из центральных ролей в детективе телеканала "Украина" и латвийской медиакомпании Helio Media – сериале "Маркус".

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Лилия Ребрик воплотит роль бывшей супруги экс-майора Денисова – Марины. По сюжету, у неё уже есть второй муж Николай, с которым она воспитывает дочь от первого брака. Лилия призналась, что в новом амплуа ей приходится раскрываться на полную.

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я играю отрицательную героиню, что для меня очень интересно, потому что в таких персонажах всегда есть развитие и можно делать то, что в обычной жизни ты себе позволить не можешь. Хотя моя Марина – абсолютная загадка, мы с режиссером постараемся её раскрыть. Для этого придумали сцену, где я буду погружаться под воду. Именно там находится зона комфорта моей героини, под водой ей хорошо и спокойно, никто не трогает и ей никому ничего не нужно доказывать", – поделилась Лилия Ребрик.

И хотя в новой роли Лилии приходится открывать весь спектр отрицательных качеств, она попытается объяснить зрителям причины изменения характера своей героини в негативную сторону. Помогут ей в этом коллеги по съемочной площадке. Актриса рассказала, что главной изюминкой её персонажа есть то, что Марина умеет крутить не только настоящими мужем, но и бывшим. А их сыграют актеры Михаил Кукуюк и Кирилл Рубцов.

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Конечно, с партнерами по фильму мне очень повезло, один краше другого. Первая же сцена в первый съемочный день с Кириллом Рубцовым была сразу конфликтная, сложная, а не проходящая, в которой можно притереться и присмотреться. А так, сразу – конфликт. Боевое крещение, – говорит Лилия Ребрик. – Михаил Кукуюк выглядит дерзким, а на самом деле очень внимательный и стеснительный по отношению к партнеру. А мне очень нравятся такие люди, у которых есть несоответствия внешности и нутра. Так что партнеры у меня прекрасные, работать с ними одно удовольствие".

В сериале "Маркус" зрители увидят историю учительницы Полины Клочко, у которой 5 лет назад из детского сада украли сына Марка. Когда случайно Полина узнает, что её мальчик жив, но имеет абсолютно другое имя и живет в другой стране – начинает искать с ним связь. На помощь ей приходят не случайные люди, среди которых майор СБУ в отставке Денис Денисов.

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Автор идеи сериала – Игорь Волков, режиссер – Антон Азаров. Также в сериале сыграют Александр Нейкенс, Евгения Розанова, Кирилл Рубцов, Рихард Лэперс, Агнесе Цируле, Ксения Мишина, Михаил Кукуюк.

Продюсеры фильма – Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Игорь Волков, Сергей Баранов, Инга Алика-Строда, Каспарс Озолиньш. Сценаристы – Лера Колегаева, Владимир Скиба. Съёмки картины пройдут в Латвии, в Киеве и Киевской области. Производством сериала занимается продакшн "АРТ ТЕРРИТОРИЯ".

Напомним, первые съемочные дни творческая группа провела в Латвии, где был отснят ряд сцен 8-серийной картины "Маркус". Сейчас съемочный процесс переместился в Украину, куда приехали латвийские актеры.

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