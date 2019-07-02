Линдси Лохан – 33! Лучшие фильмы с актрисой-бунтаркой

Линдси Лохан была звездой фильмов в 90-х

Голливудская актриса Линдси Лохан 2 июля празднует свой день рождения. Актрисе исполняется 33 года. Она не раз попадала в различные скандалы и всегда оставалась в центре внимания прессы. Предлагаем вспомнить самые яркие роли Линдси Лохан в нашей подборке фильмов.

"Ловушка для родителей" 1998

Юная Холли Паркер живет в Калифорнии с самым замечательным отцом на свете, а её ровесница Энни Джеймс — в туманном Лондоне с прекрасной любящей матерью. Первая мечтает о маме, без которой ей очень тяжело, а второй так хочется, чтобы у неё был папа.

Когда девочки случайно встречаются в летнем лагере, им есть, чем поделиться друг с другом. Но помимо общих горестей, между Холли и Энни существует ещё одно сходство: они… близнецы! Их родители развелись много лет назад, и девочки решают исправить эту трагическую ошибку. Сестрички начинают действовать: американка возвращается в Лондон, а англичанка в Америку. И ничего не подозревающие родители легко попадают в ловушку.

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"Чумовая пятница" 2003

15-летняя Анна Коулман (Линдси Лохан) - обычный подросток, которая постоянно бунтует против строгой матери (Джейми Ли Кертис) и вечно раздражающего младшего брата Гарри (Райан Малгарини). Однажды она с матерью поменялась телами и тут начались настоящие приключения...

"Поцелуй на удачу" 2006

Эшли Олбрайт и Джейк Хардин – полные противоположности по части везения. Она - не просто красавица, но и весьма удачливая девушка. Он - классический неудачник, хотя внешностью также не обижен. Случайно встретившись на одной вечеринке, они обмениваются поцелуем, вместе с которым от Эшли к Джейку уходит и ее удачливость. Теперь он - везунчик, а она - неудачница. Когда на Эшли начинают валиться несчастья, она понимает, что стало тому причиной. Чтобы вернуть удачу, ей нужно только вновь поцеловаться с Джейком.

"Сумасшедшие гонки" 2005

Херби – классический Фольксваген "Жук". Он немного странный, в его механическом теле живет нежная и ранимая душа романтика и мечта стать победителем самых престижных кольцевых гонок мира. Наконец его мечта приближается к реальности – знаменитая машина попадает на гонки NASCAR.

Напомним, в честь своего дня рождения Линдси Лохан решила снова удивить поклонников. Отметим, что дерзкая американка часто шокирует общество своими выходками.

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