Listen To Your Heart: ТОП-10 хитов популярной группы Roxette
Подборка песен, которые напевают миллионы людей по всему миру
В понедельник, 9 декабря, из жизни ушла солистка легендарной шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон. 61-летняя певица длительное время боролась с тяжелым недугом – раком мозга.
Изначально пресса не возлагала огромных надежд на дуэт. И тогда, в 1985 году, никто и предположить не мог, что имена Пера Гессле и Мари Фредрикссон вскоре станут всемирно известными. Первый успех к ним пришел в 1986 году после выхода первого сингла группы – Neverending Love. С каждым релизом песни их популярность росла не только на территории Швеции, но и по всему миру. И даже спустя 35 лет молодое поколение знает песни этой легендарной группы.
Сегодня.Lifestyle собрали ТОП-10 самых популярных хитов группы Roxette, которые оставила своим поклонникам Мари Фредрикссон после смерти.
В 1987 году появился всемирный хит It must have been love, который позже использовали как саундтрек к фильму "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс.
Более детально о смерти Мари Фредрикссон читайте в нашем материале.
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