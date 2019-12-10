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Listen To Your Heart: ТОП-10 хитов популярной группы Roxette

Подборка песен, которые напевают миллионы людей по всему миру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:07
Группа Roxette
Группа Roxette
Фото: Getty Images

В понедельник, 9 декабря, из жизни ушла солистка легендарной шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон. 61-летняя певица длительное время боролась с тяжелым недугом – раком мозга.

Изначально пресса не возлагала огромных надежд на дуэт. И тогда, в 1985 году, никто и предположить не мог, что имена Пера Гессле и Мари Фредрикссон вскоре станут всемирно известными. Первый успех к ним пришел в 1986 году после выхода первого сингла группы – Neverending Love. С каждым релизом песни их популярность росла не только на территории Швеции, но и по всему миру. И даже спустя 35 лет молодое поколение знает песни этой легендарной группы.

Сегодня.Lifestyle собрали ТОП-10 самых популярных хитов группы Roxette, которые оставила своим поклонникам Мари Фредрикссон после смерти.

В 1987 году появился всемирный хит It must have been love, который позже использовали как саундтрек к фильму "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс.

It must have been love

Listen To Your Heart

The Look

Spending My Time

How Do You Do!

Joyride

Sleeping In My Car

Dangerous

Dressed for Success

Wish I Could Fly

Более детально о смерти Мари Фредрикссон читайте в нашем материале.

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