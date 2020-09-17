Литературный гид по фестивалю "Кураж": что читают, покупают и как развлекаются миллениалы

Рассказываем, чем удивляла городская барахолка своих гостей

"Пока мы смеёмся — с нами всё в порядке"

Сол Беллоу, "Дар Гумбольдта"

"Да здесь все свои!" — кричит девушка в переполненном вагоне метро, который увозит толпу с разноцветными бейджами и объёмными пакетами с книгами. Пока одни уезжают, другие стоят в пробке, чтобы попасть на паркинг главного мероприятия минувших выходных – литературный "Кураж". Как это было? Рассказываем прямо с места событий.

Литературный "Кураж" Фото: Иван Марчук, Сегодня

"Будь котиком — надень маску"

Антисептические средства на фестивале были расставлены на каждом шагу, дистанция между шезлонгами и пуфами — 1,5 метра по специальной разметке, все поверхности дезинфицировали каждые два часа, для мастер-классов — индивидуальные наборы, температурный скрининг и общие санитарные нормы, вход в уборные, павильон и на фудкорт — только в масках, специальные боксы для сбора масок и перчаток для их дальнейшей правильной утилизации. При этом за соблюдением норм следил Кураж-контроль: ребята в шутливой и серьезной форме просили соблюдать дистанцию и носить маски.

Литературный "Кураж" Фото: Иван Марчук, Сегодня

Барахолка

В этот раз все же книги были главными объектами продаж. Поэтому за аксессуарами, одеждой и посудой следовало отправиться в мини-сад. Там, в антураже из рукописей, старинных вещей и большой армией плюшевых медведей совершать покупки было особенно приятно.

Барахолка на литературном "Кураже" Фото: Иван Марчук, Сегодня

Правда приходилось маневрировать, чтобы не попасть в чужие объективы. Из-за обилия декораций различные фотосеты здесь происходили буквально на каждом шагу. Попутно можно было подстричь виски у барберов или заплести косички, украсив их бусинами, и даже сделать татуировки. Дизайн последних создавался в специальной книжной тематике.

Что по еде?

Редкий случай, когда фастфуд и ЗОЖ вполне органично сосуществуют друг с другом. Бельгийский кортофель, bubble вафли, чебуреки в одном ряду с морепродуктами, боулами, хот-догами с инжиром и смузи. Кстати, последние были представлены во всевозможных вариациях, но без сахара и с бумажными трубочками.

Литературный "Кураж" Фото: Иван Марчук, Сегодня

Эко-стандарты были соблюдены не только в этом случае. "Кураж" отказался от продажи вещей из натурального меха и разместил много станций сортировки мусора по всему периметру.

Что выбирали современные украинцы в промежутках между активностями?

Формируя книжный маркет, организаторы предлагали участие абсолютно всем издателям и принимали заявки от всех желающих – как больших издательств, так и авторов-одиночек. Единственным фильтром при выборе издательств был их ассортимент – книги у участников не должны были пересекаться, ассортимент должен был быть уникальным для каждого отдельного стенда, чтоб предложить гостям хороший выбор, жанровое и форматное разнообразие книг.

Литературный "Кураж" Фото: Иван Марчук, Сегодня

"В целом хочется подметить, что наблюдается определенный "книжный голод" у гостей — внимание и интерес посетители проявляли ко всем жанрам. В основном, конечно, саморазвитие, мотивация и деловая литература, но и художественные, детские, научно-популярные книги тоже не были обделены вниманием. Достаточно долго у публики не было возможности в одном месте, на одной локации, из нескольких тысяч книг неспешно и размеренно выбрать подходящую, полистать, посоветоваться с книготорговцами, погулять среди книжных полок", – отвечает Артём Литвинец, коммерческий директор Yakaboo. По его наблюдениям наиболее популярными среди гостей были:

"Справа Василя Стуса" Вахтанга Кипиани

"Нація Овочів" і "Боротьба за правду" Оксани Мороз

"Ви це зможете! 7 складових здорового способу життя" Дарки Озёрной

Литературный "Кураж" Фото: Иван Марчук, Сегодня

"В нашей стране некоторые писатели могут составить конкуренцию и заграничным авторам", – уверена менеджер по продажам "Видавництва Старого Лева" Любовь Сапянова. Важно только больше времени уделять промокампании, ведь люди чаще склонны приобретать издания, о которых все говорят и рекомендуют.

Например, книга "Амадока" уже известной в мире современной литературы Софии Андрухович в этом году будет номинироваться на премию "Книга года по версии BBC". Также в издательстве рекомендуют обратить внимание на сборник от Олега Сенцова, который вышел к годовщине освобождения политических заключённых. Сборник прозы и дневник Сенцов писал во время незаконного заключения в России. Данные произведения ещё больше помогают разобраться в каких реалиях мы живём. Большой спрос вызвала также не новинка, но уже мировой бестселлер Элизабет Гилберт "Город женщин". В ожидании выхода экранизации люди решили ознакомиться с текстом.

Литературный "Кураж" Фото: Иван Марчук, Сегодня

Особой популярностью пользовалась военная литература. Стенд был выделен маскировочной сеткой и разными знамёнами. Несколько издательств объединились для того, чтобы представить книги, в разной форме повествующие о российской агрессии и последующих военных действиях в Крыму и на Донбассе. Соорганизатор хаба и автор романов "Свет и кирпич", "Психи двух морей" Юрий Руденко также подчеркнул, что все книги писали люди, которые участвовали так или иначе в военных действиях или работали там волонтёрами.

Он предлагает обратить внимание на роман Виталия Запеки "Пёсик", где рассказ ведётся без шокирующих подробностей и будет интересен даже детям. А вот главным героем книги Сергея Сергеевича "Юпак" стал мотоцикл. Самый большой спрос, причем у всех возрастов, вызвала книга Романа Зиненко "Война, которой не было", где в деталях описывается вся трагедия в Илловайске. Люди хотят разобраться, что же произошло на самом деле в этих трагических обстоятельствах.

Не обошлось и без детской литературы. Издатели активно борются, чтобы малыши чаще выбирали книги, а не гаджеты. Детям нравятся лёгкие юмористические рассказы, например, как у Виталия Кириченко и Юрия Никитинского в "Страшно-хулигантской книге". А вот как даже девочку научить из шины делать качелю покажет "Учебник отважного путешественника". Любимцами мам стали стихотворные игры "Потешки". Во время прочтения стихов из этих сборников можно делать малышу развивающий массаж.

Литературный "Кураж" Фото: Иван Марчук, Сегодня

Покупателям "Куража" также важна экспертиза. Они хотят получать советы от специалистов своего дела. Поэтому уже не новинки "Как писали классики" и "Уроки короля ужасов. Как пишет хоррор Стивен Кинг" преподавателя Ростислава Семкива продолжают пользоваться спросом.

За порцией вдохновения отправляются в #книголав. Душевные и лёгкие в чтении книги Бахмана "Вторая жизнь Уве", "Моя бабушка просила извиниться", личная история борьбы с раком ведущей Янины Соколовой "Янина" и юмористические от Ирены Карпы приобретали ежечасно. Представители издательства уверены, что грамотная маркетинговая стратегия поможет писателям пробиться и за границей.

Книги Ирены Карпы на литературном "Кураже" Фото: Иван Марчук, Сегодня

Противоположное мнение высказал дебютант Пётр Крыжановский "Самаэль". Он считает, что начинающему писателю нужно издавать роман за свой счёт, тогда он сможет хоть как-то заработать. По его опыту издательства готовы платить только 10%-15% от оптовой цены книги — это 7-10 грн. Для того, чтобы получить прибыль, нужно продавать тираж в 2000 единиц, а это очень сложно в сегодняшних реалиях.

Лекции

Традиционно действовали 2 лектория, где проходили презентации книг и public talk. И если миллионер и уже писатель Гаррик Корогодский сразу попросил не делать прямые трансляции, потому что не готов, чтобы его рассказы о бурной хулиганско-бандитской молодости стали известны за пределами феста, то другие спикеры в такую конспирологию не играли.

Кулинар и актриса Даша Малахова на презентации книги честно поведала и о тонкостях выбора яиц и о том, как с каждым новым браком она все больше уделяла время... Себе! Если первый муж все чаще видел её в халате, без макияжа и у плиты с котлетами, то третий, однажды вернувшись домой, в замешательстве наблюдал, как Даша просто стоит у окна с бокалам вина и никуда не торопится.

"Перестаньте ежедневно доказывать, что вы лучшая – вы такая и есть", – призывает Даша.

Схожий месседж озвучила и писательница Ирена Карпа, прилетевшая специально ради данного события из Парижа.

Литературный "Кураж" Фото: Иван Марчук, Сегодня

В книге "Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете" Ирены Карпы много реальных цитат из тиндера и призывов полюбить себя, даже если ты пока не достигла "успешного успеха", а твоя попа не такая популярная, как у Ким Кардашьян.

Травести-дива Монро поведала о том, что и она, сегодня активно призывающая к толерантности, тоже не всегда была настолько терпима. Она объясняет это советским воспитанием и рассказывает, как принять афро-американцев ей помог пример Серены Уильямс. Наблюдая насколько успешна по сравнению с ней представительница другой расы, Монро осознала, что неправильно судить человека только по внешним данным.

Монро Фото: Иван Марчук, Сегодня

Музыка

Никто и не ожидал, что при закрытых границах возможно обогатить лайнап заграничными исполнителями. Ставка была сделана на украинские коллективы: Alexey Pedosenko, Rheia, Space Condom, Anta, mama13 live, Mykyta b2b Danny. Особый ритм задал Коля Серга на своём выступлении.

Коля Серга Фото: Иван Марчук, Сегодня

Со сцены он анонсировал, что после его перфоманса на разных локациях "Куража" будут выступать другие начинающие исполнители. Таким образом, мини-уличные концерты длились по всей территории, а не только на главной сцене, добавляя атмосфере ещё больше артовости. Даже знаменитости, такие как Jerry Heil, выставляли их у себя в инстастори.

Кто пришел

Два дня гости "Куража" покупали книги, отдыхали от городской суеты, общались с друзьями и просто лениво проводили время, наслаждаясь диджейскими сетами. Мероприятие посетили друзья и непосредственные участники уже давно всем полюбившейся барахолки: Марк Ливин, Нариман Алиев, Вахтанг Кипиани, Макс Кидрук, Александр Михед, Сабина Мусина, Лера Бородина, Алла Костромичева, Юрий Марченко, Лада Лузина, Елена Любченко и другие.

Инклюзивность

Несколько миллионов гривен в год собирает фестиваль на благотворительность. При этом, заботясь и о людях, которые не способны на обычные для нас вещи: все лекции переводились языком жестов, заработал лифт, который сможет перевозить людей на колясках на второй этаж, где и размещен основной маркет. Из-за пандемии многие сборы были поставлены на паузу. Но все равно команда "Куража" нашла средства для того, чтобы помочь девушке приобрести специальную металлоконструкцию для операции на позвоночнике, а также поучаствовать в проекте паллиативной помощи.

"Делать то, что доставляет удовольствие, — значит быть свободным"

Вольтер

Чтобы ярко провести следующие выходные, мы собрали ТОП-мероприятий этого уик-энда — не пропустите.

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться