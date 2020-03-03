Little Big представят Россию на Евровидении-2020: что известно об участниках группы

В 2019 году музыканты выступали на Atlas Wеekend в Киеве

Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" представит известная рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров). Сам вокалист Илья признался, что даже и не думал о таком шансе – выступать на международной арене.

Что известно о группе Little Big?

Группа была создана в Санкт-Петербурге в 2013 году. По признанию самих участников, они не тратили деньги на раскрутку, а просто снимали видео, которые стали интересны европейцам. Петербургский видеоблогер и теперь фронтмен группы Илья Прусикин решил пошутить на 1 апреля. Музыкант вместе с друзьями придумал, записал и выложил в Сеть клип на песню Every Day I’m Drinking. Трек сразу же "выстрелил" и зацепил слушателей. Стоит также добавить, что 34-летний Илья до того, как стать музыкантом, играл в КВН.

Фронтмен Little big Илья Прусикин Фото: Instagram

В состав коллектива также входят: саунд-продюсер, диджей Сергей Gokk Макаров, солистка Софья Таюрская и вокалист Антон Лиссов (Mr. Clown).

Вокалист Антон Лиссов Фото: Instagram

Ранее среди участников была Олимпия Ивлева, но в 2018 году покинула проект. С тех пор София является единственной вокалисткой. Певица с ранних лет занималась музыкой и очень легко влилась в коллектив.

Солистка Софья Таюрская Фото: Instagram

Саунд-продюсер Сергей Макаров Фото: Instagram

Музыканты исполняют треки на английском языке и позиционируют себя трансляторами реальности российского народа. Их трек Skibidi набрал более 360 миллионов просмотров на YouTube-канале.

В 2019 году Little Big выступали на Atlas Wеekend в Киеве, а также собирали аншлаги в клубах украинской столицы. На данный момент неизвестно, с какой песней коллектив будет представлять Россию на "Евровидении-2020".

Ранее сообщалось, что на международный конкурс от РФ поедет любимица миллионов – Ольга Бузова. Тем более певица сама заявляла о намерении участвовать в международном конкурсе. Однако информация не подтвердилась.

Напомним, 22 февраля в финале Нацотбора был объявленпредставитель Украины на "Евровидении-2020" – группа Go_A. Недавно коллектив подписал договор с НОТУ, и Сегодня.Lifestyle предлагают послушать ТОП-7 атмосферных этнофольктреков, которые позволяют идентифицировать Go_A.

Международный конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме 12-14-16 мая.

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