Лизе Кудроу – 57! Какие еще фильмы стоит посмотреть со звездой сериала "Друзья"

Актриса обрела успех и на большом экране

Сегодня, в международный день друзей, отмечает своё 57-летие звезда телесериала "Друзья" Лиза Кудроу. Актриса обрела свою первую популярность, сыграв Урсулу Буффе в ситкоме NBC "Без ума от тебя", а всемирную известность ей принесла роль Фиби Буффе в ситкоме "Друзья". За свою потрясающую игру Лиза Кудроу получила премию "Эмми" в 1998 году и две награды Гильдии актёров США.

К слову, фанатов сериала ждет удивительная новость – третьего августа на НЛО TV премьера культового сериала "Друзья".

Лиза Кудроу преуспела и в кино: актриса сыграла главные роли в нескольких популярных фильмах, а также появлялась с эпизодическими ролями в драмах. Сегодня.Lifestyle делятся подборкой лучших фильмов с участием Лизы Кудроу.

Когда "Друзья" соберутся вновь – смотрите сюжет о новом эпизоде сериала:

Роми и Мишель на встрече выпускников

Дружба – превыше всего. Две давние подруги Роми (Мира Сорвино) и Мишель (Лиза Кудроу) уехали из провинции в Лос-Анджелес – город, где их ждут большие перспективы и возможности. Через некоторое время они узнают, что скоро состоится встреча выпускников. Девушки решают предстать на ней красивыми и успешными бизнес-леди, поскольку во время учёбы в школе они не пользовались особой популярностью.

Придумав образ, они отправляются в путь. Во время поездки между ними происходит разногласие, которое приводит к ссоре. Но после того, как их снова отвергает общество, Роми и Мишель осознают, что важнее всего – их дружба.

Противоположность секса

Красотке Диди всего шестнадцать, но она уже успела познать взрослую жизнь. Ее хобби – соблазнение мужчин. Все ее кавалеры совершенно не похожи друг на друга, но всех без исключения после ночи с красавицей начинают преследовать неприятности.

Однажды Диди сбегает с похорон отчима и останавливается у своего двоюродного брата Билли. Там она знакомится с его любовником по имени Мэтт, и вместе они сбегают. Билли вместе с его приятельницей Люсией (Лиза Кудроу) начинают строить догадки о местонахождении новоиспеченных любовников. Тем временем Диди осознает, что устала от любовных интриг и хочет чистых и светлых чувств...Но оказывается, что от любовников не так просто скрыться.

Анализируй это

После того, как на главу криминального клана Пола Витти совершено покушение, он в отчаянии: его соратник погиб, мафиозные группировки становятся на тропу войны, а полиция и ФБР идут буквально по следам. Пол находится на грани нервного срыва, что недопустимо при его положении.

Тем временем очень удачно машина психоаналитика Бена Собеля случайно задевает авто помощника Витти. Психоаналитик ненароком оставляет свою визитку, и сообщники Пола, желая ему помочь, рекомендуют воспользоваться услугами этого "мозгоправа".

В результате временем доктора начинает распоряжаться целый мафиозный клан, и жизнь Бена Собеля переворачивается вверх дном.

Бумажный человек

Каждый писатель мечтает о популярности. Вот и Ричард Данн – мечтает написать книгу всей своей жизни, после которой популярность и спрос на его работы принесут ему успех. Вроде и талант есть, и усидчивость, но что-то внутри него самого мешает писать так, чтобы книги становились популярными. Проблемы с женой (Лиза Кудроу), которая никак не желает понять его стремления, лишь усугубляют ситуацию.

Однажды Ричард знакомится со школьницей по имени Эбби, поджёгшей мусорный бак. В фантазиях каждого из них есть вымышленные друзья. У Ричарда – Капитан Отлично, а у Эбби – друг-воздыхатель Кристофер, так как после реальных отношений с плохим парнем у Эбби остались неприятные воспоминания. Поможет ли Ричарду дружба с Эбби, которая по-настоящему верит в его успех, как писателя?

Отличница лёгкого поведения

Очаровательную старшеклассницу Олив расстраивает тот факт, что для парней в школе она "невидимка". Девушка проводит время за чтением книг, и в один уик-енд, чтобы вежливо отказаться от поездки с подругой и ее родителями, Олив врёт о предстоящем свидании.

Разумеется, в понедельник подруга интересуется "подробностями", а Олив фантазирует вплоть до потери собственной девственности на свидании. Их разговор подслушивает коварная Марианна, и на следующий день уже вся школа обсуждает подробности жизни Олив.

С этого момента Олив становится популярной в школе, но совершенно не с такой репутацией, о которой она мечтала. Под стать героине романа "Алая буква", который класс Олив изучает на уроке литературы, девушка нашивает себе такие же алые буквы "А", проявляя презрение к общественному мнению.

Как будут складываться дальнейшие отношения Олив в школе со сверстниками, и какую роль в жизни Олив сыграет завуч школы миссис Грифит, которую исполнила блестящая Лиза Кудроу?

Ранее мы делились интересными фактами о Мэтте Леблане, который в июле отпраздновал 53-летие.

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