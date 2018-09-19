Локи вернется на экраны в новом сериале

Также сериал снимут про Алую ведьму

Кадр из фильма "Тор: Рагнарек"

Компания Disney давно хочет запустить бесплатный сервис для потоковой передачи медиапродукта собственного производства, а также своих дочерних компаний Marvel, Pixar и Lucasfilm. Поэтому с 2019 года студия запустит собственный стиминговый сервис и помимо сериала "Звездные Войны" будет еще несколько проектов про персонажей киновселенной Marvel.

Первыми супергероями, которыми получат свои сериалы, станут Локи и Алая Ведьма. Более детальной информации нет, однако, скорее всего, это будут истории, в которых события развернутся еще до происходящего в последних фильмах кинематографической вселенной. Также известно, что роли этих героев сыграют актеры из фильмов – Том Хиддлстон и Элизабет Олсен!

Напомним, недавно актер Том Хиддлстон заявил, что судьба его героя Локи в новых "Мстителях" уже решена. Герой умер и умер навсегда. Отметим, что Локи – больше негативный персонаж, но, почему-то, полюбился зрителям. Однако сам актер Том Хиддлстон назвал лучшим злодеем киновселенной Эрика Киллмонгера из недавней "Черной пантеры".