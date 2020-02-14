Lollipop: Настя Каменских в День Влюбленных презентовала новый горячий клип
Певица записала новую работу в дуэте с Juan Magan
Украинская певица Настя Каменских/NK, которая недавно презентовала новый трек Miami, в День святого Валентина порадовала поклонников новым горячим клипом. Она представила видео Lollipop совместно с гуру в латиноамериканской музыке Juan Magan, сотрудничавший с мировыми звездами Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio.
Ранее Потап и Настя Каменских анонсировали выход нового клипа группы "MOZGI", смотрите подробности:
Идея NK создавать музыку без границ нашла отклик в горячем сердце популярного испанца, в результате чего и родился пылкий дуэт. Настя Каменских первой среди украинских исполнителей покорила Латинскую Америку и, судя по творческим успехам и крутым коллаборациям поп-дивы, темпы сбавлять она не намерена.
Новая видеоработа NK традиционно богата яркими и стильными образами. Особое внимание привлекает сексуальный и величественный образ в платье с перьями, который дополнили классические лодочки, колготки с каллиграфическим принтом, массивная моносерьга и смелый мейкап-смоки.
Тренд на перья, которые могут быть как главным элементом в образе, так и дополнительными аксессуарами прочно укрепился среди мировых селебретиз.
Перья на одежде и аксессуарах ассоциируются не только с горячими латиноамериканскими карнавалами, но и эпохой "Великого Гэтсби" и золотым веком Голливуда, кочуя из коллекций в коллекцию уже несколько сезонов подряд.
Песню записывали на легендарной студии звукозаписи в США.
Напомним, ранее певица Настя Каменских презентовала новый хит Elefante и клип на него.
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