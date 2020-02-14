Lollipop: Настя Каменских в День Влюбленных презентовала новый горячий клип

Певица записала новую работу в дуэте с Juan Magan

Певица Настя Каменских Фото: пресс-служба

Украинская певица Настя Каменских/NK, которая недавно презентовала новый трек Miami, в День святого Валентина порадовала поклонников новым горячим клипом. Она представила видео Lollipop совместно с гуру в латиноамериканской музыке Juan Magan, сотрудничавший с мировыми звездами Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio.

Ранее Потап и Настя Каменских анонсировали выход нового клипа группы "MOZGI", смотрите подробности:

Идея NK создавать музыку без границ нашла отклик в горячем сердце популярного испанца, в результате чего и родился пылкий дуэт. Настя Каменских первой среди украинских исполнителей покорила Латинскую Америку и, судя по творческим успехам и крутым коллаборациям поп-дивы, темпы сбавлять она не намерена.

Певица Настя Каменских Фото: пресс-служба

Новая видеоработа NK традиционно богата яркими и стильными образами. Особое внимание привлекает сексуальный и величественный образ в платье с перьями, который дополнили классические лодочки, колготки с каллиграфическим принтом, массивная моносерьга и смелый мейкап-смоки.

Тренд на перья, которые могут быть как главным элементом в образе, так и дополнительными аксессуарами прочно укрепился среди мировых селебретиз.

Рианна на карнавале на Барбадосе Фото: Instagram Певица Beyonce Фото: Instagram Rita Ora за кулисами сцены Фото: Instagram Дуа Липа на церемони вручения наград ARIA Awards в Сиднее Фото: Instagram Певица ROSALIA Фото: Instagram Певица Дженнифер Лопес Фото: Instagram Певица Шакира Фото: Instagram 1/7

Перья на одежде и аксессуарах ассоциируются не только с горячими латиноамериканскими карнавалами, но и эпохой "Великого Гэтсби" и золотым веком Голливуда, кочуя из коллекций в коллекцию уже несколько сезонов подряд.

Певица Настя Каменских Фото: пресс-служба

Песню записывали на легендарной студии звукозаписи в США.

Напомним, ранее певица Настя Каменских презентовала новый хит Elefante и клип на него.

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