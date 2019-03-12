Ломают психику: названы самые жуткие фильмы

В список попали "Муха" и "Сияние"

"Сияние" Фото: YouTube

Недавно издание NME составило свой рейтинг самых страшных хорроров. А теперь пользователи ресурса Reddit назвали самые жуткие и "ломающие психику" фильмы. По признаниям людей, эти фильмы очень сильно напугали их в детстве и оставили отпечаток на всю жизнь.

В список лент включили "Сияние" с Джеком Николсоном, а также несколько частей "Пункта назначения".

Ряд пользователей признался, что после просмотра этих лент у них развилась паранойя относительно хрупкости собственной жизни. Они также начали бояться большегрузных машин и эскалаторов, от которых погибали герои фильмов. Некоторые в детстве впечатлились фильмом ужасов "Муха". Так, один из пользователей признался, что "разум его не был готов к этому фильму" в семилетнем возрасте.

Другой пользователь упомянул картину "Джиперс Криперс". Он также отметил, что сам фильм не напугал его так сильно, как рассказ брата о том, что события ленты происходили в реальности.

Напомним, свой рейтинг 100 лучших ужастиков опубликовало издание IndieWire. Первое место кинокритики отдали "Сиянию" Стэнли Кубрика.

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