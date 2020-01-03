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Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

В нашу подборку вошли самые громкие премьеры 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:04
Кадр из фильма "Брачная история"
Кадр из фильма "Брачная история"
Фото: YouTube

Стартовал сезон праздничных выходных и появилось немного времени для просмотра фильмов дома. А на деле, когда садишься выбирать, что посмотреть вечером – теряешься. Если вы не знаете, что посмотреть на Рождество, предлагаем вам подборку лучших фильмов 2019 года.

"Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире для зрителей старше 17 лет, смотрите подробности:

Эти киноленты вышли на широкие экраны и стриминговые сервисы в 2019 году и успели завоевать сердца зрителей.

"Брачная история"

Фильм от Netflix рассказывает историю развода молодой творческой семьи. Супругов Чарли и Николь сыграли Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон. У них есть сын. Он – режиссер в театре, а она – актриса в его постановках. Но в какой-то момент ей захотелось наконец-то почувствовать себя значимой, а он этого так и не понял.

"Ирландец"

Еще один фильм от Netflix. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о наемном убийце Фрэнке Ширане. В основе сюжета – роман Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома". На смертном одре Фрэнк решает поведать историю своего загадочного прошлого. Оказывается, после Второй мировой войны он решил и дальше отнимать жизни, став профессиональным киллером. Он отнял жизни 25 человек, в том числе известного лидера профсоюза Джимми Хоффа. Главную роль наемника по прозвищу "Ирландец" играет Роберт Де Ниро.

"Аладдин"

Перезагрузка оригинального диснеевского "Аладдина", снятая Гаем Ричи. Образ Джинна примерил на себя неотразимый Уилл Смит. Сюжет фильма перенесет зрителей в Аграбу, где молодой воришка по имени Аладдин случайно находит лампу с джинном. Перед ним открываются удивительные возможности стать принцем и покорить сердце Жасмин, но в это время визирь Джафар намеревается захватить власть, и для этого ему нужна та самая лампа, которую он собирается отобрать у Аладдина.

"Форд против Феррари"

Картина рассказывает историю борьбы между командами Форда и Феррари, которая развернулась на гонках "Ле-Мана" в 1966 году. В центре сюжета – эксцентричные и решительные американские инженеры и конструкторы, с которыми сотрудничают автомобильный провидец Кэрролл Шелби и его хороший знакомый британский водитель Кен Майлз. Они посланы в команду самим Генри Фордом II, чтобы создать с нуля совершенно новый автомобиль, который смог бы, наконец, превзойти команду Энцо Феррари, которая вечно побеждает.

"Боль и слава"

Сюжет фильма разворачивается вокруг серии встреч, часть из которых реальные, а часть – те, которые остались в памяти режиссера Альмодовара спустя много лет. Драма отрабражает рефлексии Альмодовара практически на все, включая первую любовь, материнство, смертность, 60-е, 80-е и нынешние времена, а также на пустоту и то чувство, когда кажется, что уже не можешь снимать фильмы. Главную роль исполнил Антонио Бандерас.

"Два Папы"

Автор фильма Город Бога Фернанду Мейреллиш порадовал киноманов замечательным бадди-муви о понтификах, которых сыграли бесподобные Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс. В центре сюжета консервативный папа Бенедикт XVI, размышляющий над отречением от престола. Поэтому он вызывает в Ватикан своего главного оппонента – кардинала Хорхе Бергольо, будущего папу Франциска. Лента тщательно срежиссирована, виртуозно снята и блестяще сыгранная выдающимися актерами.

"Однажды в Голливуде"

Действие картины разворачивается в 1969 году. Главными героями являются звезда телевизионных вестернов Рик Далтон (в исполнении Леонардо Ди Каприо), а также его дублер (Брэд Питт). Они пытаются сохранить свои позиции в меняющемся Голливуде. Актеры проживают по соседству с Шэрон Тейт (Марго Робби), супругой Романа Полански, которую зверски убивают последователи Чарльза Мэнсона. Картина наполнена шармом и изюминками Тарантино.

Напомним, ранее мы сделали подборку замечательных кинолент с рождественским настроением.

Все подробности в спецтеме Что посмотреть: подборки фильмов и сериалов

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