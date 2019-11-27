Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

В нашей подборке фильмы, которые вышли на широкие экраны в этом году

"Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

Мир кино удивительный, многогранный и красочный. В этом году кинематографисты это в очередной раз доказали выпустив на широкие экраны огромное количество качественного продукта. Каждая премьера фильма 2019 удивила и зрителей, и критиков.

Узнайте, какой фильм стал самым кассовым фильмом в мире для зрителей старше 17 лет:

Сегодня.Lifestyle составили список лучших фильмов 2019 года. Поэтому, кто не успел насладиться этими картинами – ищите их в нашем списке.

После ошеломительного успеха "Сплита" режиссер решил развить его историю и объединить с героями своей более ранней работы – фантастического триллера "Неуязвимый". В новом фильме мы увидели сразу троих уже знакомых сверхлюдей – героев Джеймса Макэвоя, Брюса Уиллиса и Сэмюэла Л. Джексона).

Действие картины происходит в 1998 году. В центре сюжета женщина-пилот ВВС, которая оказывается участницей галактического конфликта, затеянного между инопланетными расами. В ролях также снялись Джуд Лоу, Бен Мендельсон и Сэмюел Л. Джексон. Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек.

Главную роль в фильме "Вернуть Бена" исполняет известная актриса Джулия Робертс. В фильме она предстает в образе матери, которая переживает сложные отношения с сыном. Сын героини сбегает из реабилитационного центра к матери, убеждая ее, что он изменился и стал таким, как и раньше. Однако женщина понимает, что Бен остался прежним. У нее есть сутки, чтобы не допустить беды.

80 лет назад вышел мультфильм о забавном слоненке, который умел летать. И вот спустя столько времени выходит римейк от Режиссера Тима Бертона. По сюжету, семья бывшего циркового артиста становится опекуном новорожденного слоника. Дети мужчины дают ему имя Дамбо. Узнав о том, что слоненок благодаря своим ушам умеет летать, владелец цирка решает при любых обстоятельствах сделать его звездой своего шоу.

Самая громкая комикс-история последних лет. В новых "Мстителях" мы увидели мир после трагической битвы с Таносом. Потеряв половину своих, супергерои будут пытаться оправиться от произошедшего, а заодно разработать новый план противостояния могущественному противнику. Многие уже даже озвучили свои домыслы относительно того, кто спасет Тони Старка.

Фильм рассказывает о британском писателе Джоне Толкине – авторе "Хоббита" и "Властелина колец". В ленте покажут школьные годы писателя, его встречу с будущей женой и службу на фронте во время Первой мировой войны.

Полная перезагрузка диснеевского "Аладдина". Снял фильм Гай Ричи, а образ Джинна примерил на себя неотразимый Уилл Смит. Сюжет фильма перенесет зрителей в Аграбу, где молодой воришка по имени Аладдин случайно находит лампу с джинном. Перед ним открываются удивительные возможности стать принцем и покорить сердце Жасмин, но в это время визирь Джафар намеревается захватить власть, и для этого ему нужна та самая лампа, которю он собирается отобрать у Аладдина.

"Годзилла 2: Король монстров"

Это фильм режиссера Майкла Доэрти. Помимо знаменитого монстра, в фильме можно увидеть трехголового змея Кинга Гидора, огромного мотылька Мотра и летающего ящера Родана. В новой картине Годзилла сразится с ними – от этого противостояния будет зависеть судьба всего человечества. Одну из главных ролей в фильме сыграет юная актриса Милли Бобби Браун, которую многие зрители знают по сериалу "Очень странные дела. Также в фильме снялись Вера Фармига, Ватанабе Кен, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс и другие.

"Люди Икс: Темный Феникс"

В приключенческом боевике "Люди Икс: Темный Феникс" людям Икс придется встретиться с ужасным и мощным врагом – Джин Грей, которая является одной из них. Выполняя спасательную миссию в космосе, Джин едва не погибла от удара таинственной вселенской силы. По возвращении домой оказывается, что таинственная сила сделала Джин не только всемогущей, но и очень неуравновешенной. Соперничая с собственной внутренней сущностью, Джин дает волю своим супервозможностям настолько сильно, что не может их ни понять, ни обуздать.

Фильм "Рокетмен" – кинолента, которая рассказывает об истории жизни Элтона Джона. Сюжет знакомит зрителя с молодостью музыканта, показывая его путь к славе. Название фильма – отсылка к одной из самых знаменитых песен британского музыканта "Rocket Man". Главную роль исполняет Терон Эджертон, который известен по фильму "Kingsman".

"Люди в черном: Интернэшнл"

Поклонники франшизы "Люди в черном" увидели на киноэкранах четвертую часть. Лента представила новых героев: на смену агентам Джею и Кею (Уилл Смит и Томми Ли Джонс) придут Эйч и Эм, которых сыграют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. События фильма происходят в другом месте. Известно, что агентов Джея и Кея в фильме не будет, однако действие будет происходить в той же вселенной.

"Человек-паук: Вдали от дома"

Главную роль в фильме снова сыграл Том Холланд. Фильм "Человек-паук: Вдали от дома" стал сиквелом к фильму о супергерое Marvel. По сюжету, Питер Паркер отправляется на летние каникулы в Европу и встречает Мистерия. Вместе с ним супергерой объединяет свои силы, чтобы предотвратить стихийные бедствия и разрушение по всему миру.

Новый "Король Лев" – ремейк диснеевского мультфильма 1994 года. Новая лента будет близка к оригиналу и станет его пересказом. Постановку осуществил Джон Фавро, снявший марвеловского "Железного человека" (первые две части) и недавнюю "Книгу джунглей", получившую "Оскар" за спецэффекты.

"Однажды в Голливуде"

Это новая работа Квентина Тарантино – его девятый по счету фильм. По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), звезда закрытого телевизионного шоу, планирует вернуть былую известность, начав сниматься в набирающих популярность спагетти-вестернах. Аналогичные мысли параллельно посещают и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт). Однако надежды обоих на славное будущее полностью рушатся, когда "Семья" Мэнсона убивает беременную Шэрон Тейт (Марго Робби), жену Романа Полански, чьим соседом оказывается как раз Далтон.

Режиссер Тодд Филлипс, а главную роль исполнил Хоакин Феникс. В новом фильме показана история артиста-неудачника Артура Флека, который пытается построить карьеру в юмористической сфере. Однако когда все складывается неудачно для него, он принимает поражение и уходит в сферу преступности. Далее он превратится в короля преступного мира и самого заядлого врага Бетмена.

По сюжету одноименной исторической повести "Захар Беркут" Ивана Франко в ленте покажут борьбу маленькой украинской общины с монгольской ордой во главе с ханом Бурундой. Команда отважных украинских крестьян во главе с братьями Беркутами разрабатывает план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага и вытеснить его с Карпатских гор.

Новый "Терминатор" – шестой фильм культовой франшизы, однако идейно связанный лишь с первыми двумя частями, а не их куда менее успешными продолжениями. Содержание ленты пока не разглашается. Основной актерский состав очередного перезапуска франшизы довольно внушительный: Маккензи Дэвис, Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Диего Бонета, Габриэл Луна, Наталия Рейс. А Джеймс Кэмерон не только выступил продюсером картины, но и вместе с режиссером Тимом Миллером ("Дэдпул") даже работал над сценарием.

Картина, получившая награду Международного кинофестиваля в Бухаресте, рассказывает о крымском татарине Мустафе, двое сыновей которого покинули Крым после аннексии. Когда старший сын погибает, герой отправляется в Киев, чтобы забрать младшего и похоронить сына по мусульманским традициям.

"Холодное сердце 2"

В новой анимационной истории вновь появились все знакомые герои предыдущей серии: Анна, Эльза, Кристоф и Олаф. Им предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие, чтобы узнать тайну магических способностей Эльзы.

Напомним, что в украинских кинотеатрах 25-30 ноября 2019 года в прокат выходят новые фильмы: английская драма "Аббатство Даунтон", криминальная драма "21 мост", исторический триллер Агнешки Холланд "Цена правды", шведская фантастическая лента "Вальгалла: Тор Рагнарек", а также комедия "Свадебный год".

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