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Лучшие книги, которые помогут вам развить речь и мышление

Сегодня, 15:55

Авторы бестселлеров делятся ценным опытом

Если порой вам трудно ладить с семьей и друзьями или ваши деловые переговоры не приносили ожидаемого результата, вы не одиноки. На отношения с другими людьми и нашу уверенность влияет то, насколько хорошо мы умеем общаться.

Эффективная коммуникация – это один из самых важных навыков, которой вы можете развить, и он также является одним из ключевых фактор успеха. Не всегда нам необходимо владеть большим словарным запасом, чтобы наша речь оказывала желаемый эффект. Кроме того, не имеет значения, являетесь вы прирожденным экстравертом или интравертом.

В новой подборке книг от Сегодня.Lifestyle – бестселлеры известных авторов. Они делятся своим опытом ведения переговоров и развития мышления, которое оказывает большое влияние на нашу речь.

Ранее мы публиковали увлекательные книги для досуга, которые можно прочитать во время карантина.

Книги по развитию речи для взрослых
Книги по развитию речи для взрослых
Фото: unsplash.com

Ларри Кинг "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно"

Популярный американский телеведущий, журналист и автор нескольких бестселлеров Ларри Кинг – настоящий профессионал по переговорам. Он знает как сделать так, чтобы разговор шел гладко в любой ситуации. Ларри Кинг предлагает читателю десятки советов, которые помогут овладеть искусством общения как в повседневной, так и в профессиональной обстановке. Он раскроет секреты, которые помогут вам растопить лед в общении с незнакомцем и научит, как вести себя, если разговор зашел в тупик.

Марк Гоулстон "Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров"

Если в поиске книги для развития деловой речи, предлагаем к прочтению актуальную книгу по ведению переговоров. Наша жизнь тесно взаимосвязана с коммуникациями с другими людьми. От общения дома до переговоров на работе часто люди сталкиваются с недопониманием, конфликтами и отсутствием желаемого результата. И поскольку цель наших фраз и слов заключается в ответной реакции на них, важно владеть инструментами и стратегиями переговоров. Автор книги Марк Гоулстон делится ценными знаниями, которые помогут читателю овладеть действенными техниками и навыками общения в самых разных жизненных ситуациях – от делового общения до переговоров с террористами.

Рюта Кавашима "Тренируй свой мозг. Японская система развития интеллекта и памяти. Продвинутая версия"

На ясность и эффективность речи влияет наше мышление, навык управления вниманием и даже память. Как мыслить ясно в преклонном возрасте и легко ладить с другими людьми? Сохранение и развитие интеллекта неотъемлемо связано с нашим успехом в социуме и внутреннем ощущении счастья. В новой версии бестселлера японского автора Рюта Кавашима вы ознакомитесь с одной из лучших в мире методик тренировки мозга. Упражнения, описанные в книге, займут у вас всего пять минут в день, но принесут такие результаты, которые могут изменить всю вашу дальнейшую жизнь.

Ричард Нисбетт "Мозгоускорители. Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук"

Многие научные и философские идеи настолько сильны, что их можно применить к нашей жизни дома, на работе и в школе. Однако для большинства из нас эти идеи остаются неизвестными. Известный психолог Ричард Нисбетт представляет эти идеи в четких и доступных деталях, предлагая набор инструментов для улучшения мышления и более мудрых решений. Критичное и ясное мышление помогает очистить нашу речь от слов, которые мешают нам достичь взаимопонимания с другими людьми.

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