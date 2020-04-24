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Лучшие криминальные драмы, которые вы могли пропустить

Свежая подборка увлекательного кино на вечер

Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о захватывающих детективах, которые держат в напряжении до самого финала. Сегодня предлагаем лучшие криминальные драмы в истории кино. Мы просмотрели десятки рейтингов, основанных на отзывах критиков и пользователей сети, и выбрали пятерку самых захватывающих, на наш взгляд, картин.

Напомним, что ранее мы писали о 5 интересных фильмах, получивших "Оскар", а также публиковали ТОП лучших украинских комедий, которые стоит посмотреть каждому.

Что посмотреть дома: лучшие криминальные драмы

"Лабиринты прошлого"

Кадр из фильма "Лабиринты прошлого" Фото: YouTube

Франция, Италия, 2018

Сюжет: Лаура едет с мужем и детьми из Буэнос-Айреса в родной городок неподалеку Мадрида. Она хочет попасть на свадьбу сестры. Но беззаботную идиллию неожиданно нарушают криминальные события, которые раз за разом открывают тайны прошлого.

"Опасное задание"

Кадр из фильма "Опасное задание"

США, 2018

Сюжет: Шон Хаггерти – военный пилот, который соглашается перевезти груз наркотиков через мексиканскую границу, чтобы спасти жизнь жены, у которой обнаружен рак. Но канал доставки раскрыт, о рейсе знают федералы с обеих сторон границы. И теперь, за час полёта, Шону нужно найти выход, как спасти свою жизнь и жизнь любимой.

"Бельканто"

Кадр из фильма "Бельканто"

США, 2018

Сюжет: в южноамериканской стране проходит закрытый вечер в честь дня рождения бизнесмена-миллиардера из Японии Кацуми Хосокавы, которого местные политики пытаются "уговорить" на инвестиции. Президент также обещал присоединиться к чествованию гостя, но в последний момент изменил планы. Самого виновника торжества более всего волнует появление его кумира – оперный звезды мировой величины Роксанны Кросс. Ее выступление прерывается вторжением группы вооруженных террористов. Они требуют освобождения политических преступников. Власти не торопятся идти на уступки. Захватчики и заложники надолго остаются под одной крышей. И в итоге этого взаимного "общения" и пребывания вместе обнаруживается, что обеим сторонам не чужда человечность и любовь, и понимание музыки... а они все сталкиваются с более серьезной проблемой.

"Малыш Кид"

Кадр из фильма "Малыш Кид"

США, 2019

Сюжет: мальчик-подросток Рио застрелил своего отца, избившего до смерти его мать, и сбежал от жестокого дяди-бандита вместе со старшей сестрой. Впереди – новые опасности и муки выбора, которые начинаются после знакомства с молодым преступником Билли Кидом. Рио случайно попадает в его шайку и становится свидетелем его жестокой борьбы с шерифом Пэтом Гарреттом. Попав в засаду, Билли сдается Гарретту, который обязуется доставить его к месту казни в Санта-Фе. Умолчав о собственном кровавом прошлом, Рио решает примкнуть к конвою и оказывается меж двух огней.

"Эскобар"

Кадр из фильма "Эскобар"

Испания, Болгария, 2017

Сюжет: как простой паренек из беднейших слоев населения вошел в число самых богатых людей мира? Пабло Эскобар был бессменным лидером колумбийской мафии в течение правления 6-ти американских президентов и сколотил за это время миллиардное состояние. Фильм снят на основе мемуаров журналистки Вирхинии Вальехо "Люблю Пабло, ненавижу Эскобара", с которой у наркобарона были романтические отношения.

Напомним, ранее мы публиковали ТОП-7 захватывающих триллеров последних лет.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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