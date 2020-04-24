Лучшие криминальные драмы, которые вы могли пропустить
Свежая подборка увлекательного кино на вечер
Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о захватывающих детективах, которые держат в напряжении до самого финала. Сегодня предлагаем лучшие криминальные драмы в истории кино. Мы просмотрели десятки рейтингов, основанных на отзывах критиков и пользователей сети, и выбрали пятерку самых захватывающих, на наш взгляд, картин.
Напомним, что ранее мы писали о 5 интересных фильмах, получивших "Оскар", а также публиковали ТОП лучших украинских комедий, которые стоит посмотреть каждому.
"Лабиринты прошлого"
- Франция, Италия, 2018
Сюжет: Лаура едет с мужем и детьми из Буэнос-Айреса в родной городок неподалеку Мадрида. Она хочет попасть на свадьбу сестры. Но беззаботную идиллию неожиданно нарушают криминальные события, которые раз за разом открывают тайны прошлого.
"Опасное задание"
- США, 2018
Сюжет: Шон Хаггерти – военный пилот, который соглашается перевезти груз наркотиков через мексиканскую границу, чтобы спасти жизнь жены, у которой обнаружен рак. Но канал доставки раскрыт, о рейсе знают федералы с обеих сторон границы. И теперь, за час полёта, Шону нужно найти выход, как спасти свою жизнь и жизнь любимой.
"Бельканто"
- США, 2018
Сюжет: в южноамериканской стране проходит закрытый вечер в честь дня рождения бизнесмена-миллиардера из Японии Кацуми Хосокавы, которого местные политики пытаются "уговорить" на инвестиции. Президент также обещал присоединиться к чествованию гостя, но в последний момент изменил планы. Самого виновника торжества более всего волнует появление его кумира – оперный звезды мировой величины Роксанны Кросс. Ее выступление прерывается вторжением группы вооруженных террористов. Они требуют освобождения политических преступников. Власти не торопятся идти на уступки. Захватчики и заложники надолго остаются под одной крышей. И в итоге этого взаимного "общения" и пребывания вместе обнаруживается, что обеим сторонам не чужда человечность и любовь, и понимание музыки... а они все сталкиваются с более серьезной проблемой.
"Малыш Кид"
- США, 2019
Сюжет: мальчик-подросток Рио застрелил своего отца, избившего до смерти его мать, и сбежал от жестокого дяди-бандита вместе со старшей сестрой. Впереди – новые опасности и муки выбора, которые начинаются после знакомства с молодым преступником Билли Кидом. Рио случайно попадает в его шайку и становится свидетелем его жестокой борьбы с шерифом Пэтом Гарреттом. Попав в засаду, Билли сдается Гарретту, который обязуется доставить его к месту казни в Санта-Фе. Умолчав о собственном кровавом прошлом, Рио решает примкнуть к конвою и оказывается меж двух огней.
"Эскобар"
- Испания, Болгария, 2017
Сюжет: как простой паренек из беднейших слоев населения вошел в число самых богатых людей мира? Пабло Эскобар был бессменным лидером колумбийской мафии в течение правления 6-ти американских президентов и сколотил за это время миллиардное состояние. Фильм снят на основе мемуаров журналистки Вирхинии Вальехо "Люблю Пабло, ненавижу Эскобара", с которой у наркобарона были романтические отношения.
Напомним, ранее мы публиковали ТОП-7 захватывающих триллеров последних лет.
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