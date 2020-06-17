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Лучшие приключенческие фэнтези, которые окунут вас в сказку – смотрите на OLL.TV

Сегодня, 13:49

Предлагаем к просмотру киноленты самого древнего в мире жанра – фэнтези

Приятно окунуться в волшебный мир фэнтези, который любим детьми и взрослыми. Увлекательные приключения, захватывающий сюжет, волшебные персонажи, неожиданные повороты событий отвлекут от реалий жизни. Давать волю воображению и помогают сказочные фильмы. Время от времени, такой выход из реальности полезен для каждого взрослого.

В новой подборке Сегодня.Lifestyle фильмы, которые подойдут для просмотра всей семьёй, ведь мир сказки притягателен как для детей, так и для взрослых.

Не пропустите также подборку лучших комедийных драм, чтобы посмеяться и поплакать.

Пен. Путешествие в Нетландию

Кадр из фильма "Пэн. Путешествие в Нетландию"
Кадр из фильма "Пэн. Путешествие в Нетландию"
Фото: Imdb.com

Маленький мальчик по имени Питер Пен ещё в детстве потерял обоих родителей и оказался в приюте. Однажды Питер попал в сказочное приключение, которое полностью изменило его жизнь. Ночью над приютом появляется загадочный волшебный корабль и в эту же ночь из приюта исчезает несколько детей. Их на корабле отвозят в сказочную страну Нетландию, в которой Питеру предстоит пройти много испытаний, опасных приключений, встретить много странных существ, обрести новых верных друзей. Благодаря звёздному актёрскому составу – Хью Джекман, Руни Мара, Аманда Сейфрид, Кара Делевинь фильм – сказка смотрится легко на одном дыхании.

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Белоснежка: Месть гномов

Кадр из фильма "Белоснежка: Месть гномов"
Кадр из фильма "Белоснежка: Месть гномов"
Фото: Imdb.com

Однажды в королевстве у короля и королевы родилась красавица-дочка Белоснежка. Кожа её была белая, как снег, а волосы были чёрные как смола. Вскоре после рождения девочки её мама умирает, а король воспитывает дочку сам. Через восемь лет король женится во второй раз и через некоторое время идёт воевать с тёмными силами. Королева Клементианна полностью узурпировала власть, отодвинув настоящую наследницу престола. В результате королевство в упадке, страну сковал вечный холод, во дворце пируют богачи, а за стенами замка гибнут от голода и холода простые люди. На своё совершеннолетие Белоснежка получает в подарок кинжал отца и узнаёт от своих друзей из прислуги о том, какие ужасы происходят за стенами замка. Белоснежку угнетает жизнь во дворце, унижения мачехи и она покидает дворец, чтобы самой во всём разобраться…

Красавица и чудовище

Кадр из фильма "Красавица и чудовище", 2014
Кадр из фильма "Красавица и чудовище", 2014
Фото: Imdb.com

Разорившийся купец узнает, что один из его кораблей возвращается в порт. Купец немедленно собирается в город и перед поездкой спрашивает своих красавиц дочерей – что им привезти. Старшие дочери заказывают дорогие платья и украшения, а Белль просит привезти розу, так как в местности, где они живут, розы не растут. К великому огорчению купца судно конфисковано в уплату долгов. Он очень опечален и по дороге домой теряется в лесу, где случайно обнаруживает великолепный замок. Но его хозяином оказывается страшное чудовище, которое приходит в ярость от того, что купец решил взять розу из розария для Белль. Чудовище отпускает своего пленника домой лишь на один, чтобы он попрощался с семьей, но храбрая Белль отправляется вместо отца на встречу с чудовищем.

Эспен в поисках золотого замка

Кадр из фильма "Эспен в поисках золотого замка"
Кадр из фильма "Эспен в поисках золотого замка"
Фото: Imdb.com

Главный герой фильма – храбрый крестьянский парень Эспен. Он уже проявлял свою отвагу, смелость, храбрость и смекалку, когда пошёл в королевство злых троллей и спас из плена юную принцессу. В этот раз ему предстоит задача посложнее, так как король и королева отравлены и находятся на грани жизни и смерти. О противоядии никто ничего не знает. Эспен слышал о том, что в далёком Золотом замке, который находится на краю света, есть животворящий источник, вода которого может противостоять любому яду, а значит спасти короля и королеву. Отважный Эспен и прекрасная принцесса Кристин отправляются на её поиски. Их ждёт множество опасностей, неожиданных знакомств и приключений.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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