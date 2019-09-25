Лучшие рестораны в одном: в Киеве открылся Kyiv Food Market
Заведение находится на Арсенальной
Во вторник, 25 сентября, в Киеве официально открылся Kyiv Food Market, который расположился в бывшем здании завода Арсенал. Об этом сообщает The Village Украина.
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Сообщается, что его открыли основатель Городского рынка еды в Одессе Алекс Купер и владелец сети ресторанов La Famiglia Михаил Бейлин. Новый формат объединяет более двух десятков заведений.
Кроме заведений Людей Купера и La Famiglia в Kyiv Food Market приняли участие проекты Ресторанов Гусовского (Adelle, Liberty by Napule), Анны Козаченко (Milk Bar, Good Girl) и Тараса и Оксаны Сердюков (BAO, NAM).
В Kyiv Food Market около 550 посадочных мест, они не привязаны к отдельным заведениям. На втором этаже есть отдельная зона с открытой кухней, выделенная поп-ап ресторанам.
Напомним, сайт авторитетного американского телеканала CNN назвал ТОП-26 лучших ресторанов мира, расположенных у воды. По мнению экспертов издания, именно в этих заведениях подают самую вкусную еду и здесь открываются просто невероятной красоты виды.
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