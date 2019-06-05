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Барбаре Брыльской – 78: лучшие роли польской актрисы

Барбара в свое время сыграла во многих откровенных фильмах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:40

Легенда кино, польская актриса Барбара Брыльска 5 июня отмечает свой день рождения. Звезде исполняется 78 лет.

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Актриса родилась в 1941 году в местечке Скотники возле г. Лодзь. Первый раз Барбара снялась в кино в 15 лет – девушка сыграла в фантастическом фильме "Галоши счастья". Мы же прекрасно знаем ее по роли Нади Шевелевой в "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова. Однако, Барбара Брыльска сыграла в откровенных фильмах, в драматических и комедийных. Сегодня.Lifestyle решили вспомнить самые яркие роли Барбары Брыльской.

"Их будний день"

Кадр из фильма "Их будний день"
Кадр из фильма "Их будний день"
Фото: YouTube

Польская драма. Главный герой фильма – врач "Скорой помощи" Анджей Сенницкий, которого после бурной супружеской ссоры покидает жена. Анджей скрывает от коллег причину, по которой он остался в городе во время отпуска. Во время визита к больному он знакомится с молодой девушкой по имени Гражина, с которой завязываются близкие отношения. Между тем жена, бунт которой оказался кратковременным, неожиданно возвращается к Анджею. Он вовремя понял, что любит жену, а увлечение Гражиной мимолетно, и он, порвав с ней, примиряется с женой. Барбара тут исполнила роль сестры Гражины, после которой началась большая карьера в кино.

"Фараон"

Кадр из фильма "Фараон"
Кадр из фильма "Фараон"
Фото: YouTube

В 1966 году Барбара исполнила роль жрицы Камы в исторической драме польского режиссера Ежи Кавалеровича. В ленте рассказывается о жизни фараона Рамсеса XIII, бесстрашного воина и пылкого влюбленного. Фараоны уже не являются всесильными правителями, казна пуста. Любовь молодого фараона к двум женщинам не приносит ему счастья. Его сын, рожденный от еврейки Сары, не имеет права наследования трона, жрица Кама лишена права на плотскую любовь. 

"Анатомия любви"

"Анатомия любви"
"Анатомия любви"
Фото: YouTube

Скандальный польский фильм, где Брыльска исполнила роль Евы. Героиня недавно похоронила мужа, с которым прожила семь лет. Она не любила его и вышла замуж по совету матери. На выставке Ева случайно знакомится с Адамом (Ян Новицкий), он остается у нее на ночь, но потом долго не звонит. Следом начинается сумасшедшее хитросплетение любви и измены, боли и счастья. К концу фильма герои буквально меняются местами. Мало кто знает, но в откровенных сценах, где актеры снимались полностью голышом, Барбаре это не нравилось и она просила партнера по съемочной площадке надевать капроновые колготки. 

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"Ирония судьбы, или с легким паром"

"Ирония судьбы, или с Легким паром"
"Ирония судьбы, или с Легким паром"
Фото: YouTube

Четверо друзей пошли в баню в канун Нового года, перепутали и отправили в Ленинград не того друга. Он пьяный называет таксисту свой домашний адрес и тот везет его, но в Ленинграде, а не в Москве. Удивительно, но ключ подошел к замку и Женя попадает в квартиру. Тут живет учительница Надя. И тут начинается самое интересное.

Напомним, Барбара Брыльска откровенно рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье. Оказывается, что в 2018 году артистка потеряла свою мать, кроме того, умер ее бывший муж и отец детей Барбары.

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Источник: Сегодня
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