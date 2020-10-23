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Лучшие роли Райана Рейнольдса, за которые мы его так любим

Сегодня, 12:05

23 октября канадский актер празднует 44-летие

23 октября Райан Рейнольдс, который появился в трейлере комедии "Главный герой", празднует свой день рождения. В честь 44-летия канадского актера мы вспоминаем его лучшие роли в кино.

Райан Рейнольд снялся в более 50-ти фильмах. Среди его персонажей влюбленные романтики, киллеры, супергерои, исследователи космоса и правоохранители. Разноплановость знаменитости принесла ему популярность буквально с начала актерской карьеры.

Одержимый в "Ужасе Амитивилля"

Кадр из фильма "Ужас Амитивилля"
Фото: Imdb

Мы привыкли чаще видеть Райана Рейнольдса в комедийных амплуа. Однако ему хорошо даются более трагические роли. Как например, в фильме Эндрю Дугласа "Ужас Амитивилля".

Рейнольдс сыграл Джорджа Латса, который вместе с женой и тремя детьми переезжает в новый дом. Ранее здесь жил Рональд Дефео-младший, убивший всю свою семью, потому что ему "так велели голоса". Обезумевший Райан Рейнольдс с топором – то еще зрелище.

Полицейский в "Призрачном патруле"

Кадр из фильма "Призрачный патруль"
Фото: Imdb

Ник Уокер умирает и попадает в загробный мир, где обязуется следующие сто лет посвятить службе в Департаменте "Покойся с миром". В напарники он получает брутального стрелка эпохи вестернов, роль которого сыграл Джефф Бриджес.

Антигерой в "Дэдпуле"

Кадр из фильма "Дэдпул"
Фото: Imdb

Пожалуй, одна из самых знаменитых ролей Райана Рейнольдса – Уэйд Уилсон, он же Дэдпул. Отвязный и жесткий персонаж кинокомиксов Marvel с отличным чувством юмора, который в ходе эксперимента над собой получил способность к исцелению.

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Кстати, поговаривают, что Marvel Studios хотят подписать с Райаном Рейнольдсом крупнейший контракт в истории Marvel.

Майкл Брайс в "Телохранителе киллера"

Кадр из фильма "Телохранитель киллера"
Фото: Imdb

Рейнольдс исполнил роль телохранителя наемного убийцы, находящегося под арестом. Его, кстати, сыграл Сэмюэл Л. Джексон. По сюжету боевика оба героя знакомы первый год и ненавидят друг друга. Герой Райана радует отменными шутками и cаркастичными фразами.

Эндрю Пэкстон в "Предложении"

Кадр из фильма "Предложение"
Фото: Imdb

Эндрю Пэкстон вынужден жениться на своей начальнице Маргарет (Сандра Буллок), которую терпеть не может. "Возлюбленные" должны доказать, что их свадьба не является фиктивной, дабы Маргарет не депортировали из США из-за просроченной визы.

Фильм с Райаном Рейнольдсом
смотрите на olltv
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Ранее сообщалось, что HBO выпустит две бонусные серии "Эйфории" в этом году.

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