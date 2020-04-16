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Лучшие романтические фильмы на вечер

Подборка кино для тех, кому не хватает теплых чувств

Ежедневно сайт Сегодня.Lifestyle делится интересными фильмами и сериалами, которые можно смотреть дома онлайн. Если вам хочется посмотреть что-то чувственное и волнующее, предлагаем подборку из восьми самых романтических фильмов, которые скрасят ваш вечер.

Кстати, недавно мы рассказывали о 10 фильмах для карантина о людях в изоляции, а также публиковали список криминальных сериалов.

Что посмотреть дома: 8 лучших романтических фильмов на вечер

"Нас не догонят"

Кадр из фильма "Нас не догонят" Фото: Скриншот из видео

Франция, 2018

Сюжет: скучная жизнь Эллы кардинально меняется после спонтанной встречи с обаятельным и непредсказуемым Абелем. С ним она отправляется в манящий мир всепоглощающей страсти и подпольных казино Парижа, где господствуют деньги, азарт и адреналин.

"Он и она"

Кадр из фильма "Он и она"

Франция, Бельгия, 2017

Сюжет: Виктор и Сара были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянулась на долгие 45 лет. Как они справятся с успехом, богатством и банальной скукой? История большой любви на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.

"Липучка"

Кадр из фильма "Липучка"

США, 2011

Сюжет: незадолго до закрытия в зал банка врываются две разные группы грабителей. И те,и другие пришли с одинаковой целью, но совпадения никто не ожидал. Воспользовавшись их растерянностью, посетитель Трипп пытается произвести впечатление на кассиршу.

"Два дня в Париже"

Кадр из фильма "Два дня в Париже"

Франция, Германия, 2007

Сюжет: Джек и Марион хотят воскресить былые отношения, и пара решает окружить себя атмосферой романтики. Они едут в романтическое путешествие, и заезжают на два дня в Париж – пообщаться с родителями девушки. Этот город хранит много прошлых тайн Марион.

"Любить нельзя расстаться"

Кадр из фильма "Любить нельзя расстаться"

Аргентина, 2018

Сюжет: Маркос и Ана прожили вместе целую жизнь,воспитали сына Лучи, а после его переезда в Испанию поняли, что он был единственным связующим звеном между ними в последние годы. Они дают друг другу свободу, чтобы понять что же им нужно на самом деле.

"Бессмертные"

Кадр из фильма "Бессмертные"

США, 2016

Сюжет: Ханна учиться жить по-новому после смерти мужа, известного музыканта, когда встречает Эндрю, писателя из Нью-Йорка, который пишет биографию ее супруга. Они начинают сотрудничать, чтобы собрать воедино все факты и открыть новые краски жизни.

"В пути"

Кадр из фильма "В пути"

США, 2009

Сюжет: Берт Фарлендер и Верона де Тессан – двое влюбленных, которые, чтобы их будущий ребенок родился в идеальных условиях, отправляются в Антверпен. Их мечта – достойно обеспечить малышку и оградить от неприятностей.

"Дорогой Джон"

Кадр из фильма "Дорогой Джон"

США, 2010

Сюжет: Саванна и солдат Джон нежно любят друг друга, выражая свои чувства в письмах, которые для Джона единственная радость. Но для Джона долг – остаться в армии после событий 11 сентября. Долг мешает ему вернуться и жениться на своей девушке.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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