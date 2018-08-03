ТОП-10 искрометных сериалов FX, которые нельзя пропускать

В подборке можно найти сериал на любой вкус – от комедий до кровавых драм

Кадр из сериала "Американская история преступлений 2"

Сейчас для настоящих киноманов и сериаломанов существует огромное количество сервисов и каналов со своими крутыми проектами. Один из таких каналов – американский кабельный канал FX. Если вы пересмотрели уже все и даже по третьему кругу "Игру престолов", тогда вашему вниманию предлагаем 10 ярких и захватывающих сериалов от канала FX.

"Фарго"

Братья Коэн этим сериалом открыли глаза на создание сериалов под другим углом. Каждая мелочь – от природы до диалогов продумана очень качественно, в результате чего зритель находится в нужном месте, полностью погруженный в сюжетную линию. Первый сезон посвящен обычным законопослушным гражданам, которых давление жизни заставляет преступить черту закона. Всего было выпущено три сезона, а четвертый планируется в 2019 году.

"Американская история преступлений"

Зрителей знакомят с наиболее громкими, запутанными и интересными делами, связанными с национальной преступностью. Кровавые драмы, которые могли существенно взбудоражить зрительское воображение, заменяются вещами, которые заставляют задуматься. Первый сезон картины посвящен судебным интригам. Нью-Йоркскому суду присяжных удалось оправдать чернокожего спортсмена, несмотря на наличие улик, доказывающих его причастность к двойному убийству. Второй сезон рассказал о гибели итальянского дизайнера Джанни Версаче от рук серийного убийцы Эндрю Кьюненена. А третий должен поведать о событиях в медицинском центре "Мемориал" во время урагана "Катрина" в 2005 году.

"Сыны анархии"

Еще один драматический сериал, где в центре – клуб байкеров, предпринимающих попытки защиты городка от наркотиков и внешнего воздействия. При этом они сами иногда занимаются продажей оружия. В один момент молодой лидер байкеров начинает понимать неправильность выбора жизненного пути и старается что-то изменить. Но уже поздно. Семь сезонов главный герой пытался, боролся и жил в крови и наркотиках. Кстати, осенью выйдет спин-офф сериала "Майя МС". В сети уже появился свеженький 20-секундный тизер грядущего сериала.

"Американская история ужасов"

Это хороший сериал в стиле хоррор. Каждый сезон – это своя собственная история, которую качественно дополняют наборы шаблонов из ужастиков. Для "Американской истории ужасов" характерно тесное сосуществование обычных вещей с необъяснимым. Проект выходил семь сезонов. Наконец поклонники сериала узнают, что же будет в восьмом сезоне шоу, которое выйдет осенью этого года.

"В Филадельфии всегда солнечно"

По сюжету, четыре друга когда-то открыли в не очень респектабельном районе Филадельфии ирландский паб. Отношения между друзьями идеальными также назвать нельзя. Результатом вечных споров и соревнований между ними являются комические ситуации, глядя на которые зрители будут задавать только один вопрос: как они вообще открыли совместное дело? Но сами шутки и юмор, которыми пропитан весь сериал, действительно приводят зрителей в восторг, ведь неинтересные сериалы 11 сезонов подряд не живут.

"Луи"

Разработкой сериала занимался известный стендап-комик из США Луи Си Кей, которого недавно обвинили в сексуальных домогательствах. Именно он и сыграл главную роль в ситкоме, и стал его продюсером. Не только зрители, но и критики довольно тепло встретили эту работу, а за труды Си Кея сериал был вознагражден премией "Эмми" в номинации "Лучший сценарий комедийной картины". Всего вышло пять сезонов.

Луи в Нью-Йорке играет самого себя в выдуманном мире. Недавно главному герою пришлось пережить тяжесть развода, и теперь на воспитание своих двух дочерей у него есть всего несколько дней в неделю.

"Американцы"

История рассказывает о двух агентах КГБ, которые находятся в подставном браке, и сразу же после избрания в США нового президента Рейгана заселяются под видом местных жителей в один из пригородов столицы. Но со временем между Филиппом и Элизабет начинаются возникать настоящие чувства, чему нисколько не мешает самый разгар Холодной войны, а также наличие опасных отношений со шпионами и информаторами. В эфире вышло шесть сезонов.

"Правосудие"

Криминальная драма, основанная на рассказе Элмора Леонарда "Огонь в норе", опубликованном в 2000 году. В штате Кентукки, куда маршала Рейлана Гивенса переводят из Майами становится головной болью как для преступников, так и для собственного начальства. Все шесть сезонов он показывает свой взгляд на правосудие, преступников и руководство.

"Ты – воплощение порока"

Название сериала говорит уже о многом. Сюжетная линия посвящена подробному описанию отношений между двумя подвластными пороку людьми – Джимми и Гретхен. Сами авторы относят этот сериал к комедийному жанру, поскольку все события в нем необходимо воспринимать с юмором. Знакомство этих людей происходит на свадьбе, на которой ни Джимми, ни Гретхен не было весело и интересно. Эта парочка стращала моралистов целых четыре сезона.

"Тиран"

Сюжет картины разворачивается в вымышленом городе на Ближнем Востоке. Как известно, эта область характеризуется многочисленными военными конфликтами. Главный герой картины – Бассам "Барри" Аль Фаид, который является сыном диктатора этого государства. Но сын давно покинул его и спокойно себе проживает с семьей и детьми в США. Однако определенные события заставляют его вернуться домой.

Напомним, недавно мы вспоминали, какие же еще сериалы выпустил телеканал Fox, которые запомнились рейтингами, сюжетами и крутыми героями.