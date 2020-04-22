Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Смотрите на OLL.TV

Лучшие украинские комедии, которые стоит посмотреть каждому

Рассказываем об украинском кино, доступном онлайн

Инна Петрова
Сегодня, 13:10

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о лучших драмах от HBO, а сегодня предлагаем подборку украинских комедий, которые точно вам понравятся.

Напомним, что для любителей пощекотать нервы у нас есть подборка с ТОП-7 захватывающих триллеров последних лет.

Что посмотреть дома: лучшие украинские комедии, которые доступны онлайн

"Халепа на 5 baksiv"

Кадр из фильма "Халепа на 5 baksiv"
Кадр из фильма "Халепа на 5 baksiv"
Фото: Скриншот из видео

  • Украина, 2019

Сюжет: три друга: Хомяк, Макс и Зеник живут за счет "мелких муток" и оказания всевозможных услуг за небольшую плату. Однажды, друзья становятся подозреваемыми в убийстве, которого не совершали. Но на этом неприятности для компании только начинаются. Напарники получают простое задание – доставить небольшую коробочку в указанное место, не открывая ее. Естественно, что "ящик Пандоры" был вскрыт, и за его содержимое – флешку с видеокомпроматом – начинают борьбу местный авторитет и неизвестные силовики.

смотрите на 
Смотреть

"Брама"

Кадр из фильма "Брама"
  • Украина, 2017

Сюжет: ходят слухи, что в 1985 году властям удалось выйти на контакт с инопланетянами, и это стало причиной ужасной техногенной катастрофы в Чернобыле, открывшей порталы в другое измерение и впустившей в наш мир страшных существ. Баба Прися – странная бабка, которая общается с русалками, считая их своими подругами, употребляет галлюциногенные грибы, а в молодости якобы даже отправила на тот свет 12 эсэсовцев. Вместе с ней, подальше от цивилизации, проживают дочь Слава, которую после рождения сына бросил муж, и внук Вовчик. Размеренная жизнь отшельников заканчивается, когда старушка получает таинственное предупреждение о надвигающемся апокалипсисе…

"Тепер я буду любити тебе"

Кадр из фильма "Тепер я буду любити тебе"
  • Украина, 2015

Сюжет: жизнь модного ресторатора Мишеля близка к идеальной. Он здоров, энергичен и весьма недурен собой, его бизнес процветает, да и жена настоящая красавица. Казалось бы, жизнь налажена и не сулит неприятных сюрпризов, тем более в Рождество, но его возлюбленная разрушила эту иллюзию, уйдя к другому. Пытаясь спасти свое счастье, герой попадает в водоворот трагикомических событий, которые сводят его с девушкой, имеющей похожие проблемы. Их словно магнитом тянет друг к другу, но свежие душевные раны заставляют держаться на расстоянии. И все же у судьбы на них свои планы, поэтому герой начинает задумываться — действительно ли ему улыбнулась удача или же это чья-то игра.

"Порно з вбивством"

Кадр из фильма "Порно з вбивством"
  • Украина, 2018

Сюжет: главный герой Денис мелкий бизнесмен, которому все время не везет. Любое его начинание с треском проваливается. Так после последнего фиаско он остался должен крупную сумму денег бандиту по прозвищу Галстук, что грозит ему большими неприятностями. Чтобы быстро рассчитаться с долгами, герой решается на отчаянный шаг — снять порнофильм. Но нужного опыта у него нет, и как это сделать Денис не знает, а одного энтузиазма явно недостаточно.

"Інфоголік"

Кадр из фильма "Інфоголік"
  • Украина, 2017

Сюжет: главный герой – успешный менеджер Макс, занимающийся поиском стартапов. Все свободное время он проводит, уткнувшись в экран смартфона или ноутбука. Все его интересы сводятся лишь к одному: постоянно быть в курсе всех новостей. Информационная зависимость настолько сильна, что герой не замечает, что происходит в его личной жизни. Уже долгое время жена Маша пытается сообщить ему, что они вскоре станут родителями, но "интернет-болезнь" возлюбленного не позволяет им даже нормально поговорить. Макс фанатично верит, что все, что он узнает, определяет его настоящее. В гневе Маша желает мужу, чтобы все новости, которые он читает, происходили с ним в реальности. Это желание исполняется, переворачивая жизнь героя с ног на голову…

"Герой мого часу"

Кадр из фильма "Герой мого часу"
  • Украина, 2018

Сюжет: главный герой Жорик приезжает в Киев на пару месяцев, чтобы присмотреть за квартирой своей тетушки. Вдохновленный перспективами столичной жизни, он решает не просто остаться здесь надолго, но и стать своим среди успешных деловых людей. Желание парня изменить жизнь к лучшему постоянно натыкается на равнодушие окружающих, а каждое новое место работы приносит герою уныние и разочарование. Ситуация усугубляется, когда Жорик влюбляется в девушку из состоятельной семьи, и чтобы быть вместе, необходимо преодолеть социальную пропасть между ними.

смотрите на 
Смотреть

Напомним, что ранее мы публиковали ТОП-7 мотивирующих фильмов, которые могут вас вдохновить.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Эмбер Херд отмечает день рождения: ТОП-5 лучших фильмов с голливудской звездой 5 интересных фильмов, получивших "Оскар" 6 добрых фильмов, которые вернут веру в человечность
кино фильмы что посмотреть украинское кино
Реклама

Новости партнеров

Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
"Состояние по-прежнему тяжелое": Бабкину перевели из Коммунарки
Виктория Булитко призналась, при каком условии выйдет замуж
Виктория Булитко призналась, при каком условии выйдет замуж

Популярные статьи

Сегодня, 08:04Шоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

Вчера, 16:20Wellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

Вчера, 15:54Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 11:45Fun

Попавшая в прогноз погоды кошка в 10 раз увеличила рейтинги телеканала: видео

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

Вчера, 10:31Афиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

Вчера, 09:30Шоу-бизнес

Хватал за волосы, бил по голове и резал картины: Ирина Билык сделала откровенное признание

Вчера, 08:35Стиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Вчера, 08:08Fun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Вчера, 08:04Шоу-бизнес

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

20 апреляШоу-бизнес

Снова вместе? Слава Каминская отметила Пасху с бывшим мужем

20 апреляТехно

Во Вселенной ученые нашли "живого" двойника Земли

20 апреляFun

Поливальный понедельник-2020: приметы, обычаи и что нельзя делать

20 апреляFun

20 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 апреляFood

Как использовать крашенки: рецепт яичного салата с горчичной заправкой

20 апреляFood

Что приготовить из черствой паски: рецепт хлебных маффинов с ягодами

Новости партнеров

Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкие
Врачи заметили, что коронавирус уничтожает не только легкие
Как с помощью соли вытянуть из курицы всю
Как с помощью соли вытянуть из курицы всю "химию"
Не только кашель и жар: медики назвали новый симптом коронавируса
Не только кашель и жар: медики назвали новый симптом коронавируса
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Медики обнаружили новую группу риска для COVID-19
Медики обнаружили новую группу риска для COVID-19
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день