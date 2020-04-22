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Лучшие украинские комедии, которые стоит посмотреть каждому

Рассказываем об украинском кино, доступном онлайн

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о лучших драмах от HBO, а сегодня предлагаем подборку украинских комедий, которые точно вам понравятся.

Напомним, что для любителей пощекотать нервы у нас есть подборка с ТОП-7 захватывающих триллеров последних лет.

Что посмотреть дома: лучшие украинские комедии, которые доступны онлайн

"Халепа на 5 baksiv"

Кадр из фильма "Халепа на 5 baksiv" Фото: Скриншот из видео

Украина, 2019

Сюжет: три друга: Хомяк, Макс и Зеник живут за счет "мелких муток" и оказания всевозможных услуг за небольшую плату. Однажды, друзья становятся подозреваемыми в убийстве, которого не совершали. Но на этом неприятности для компании только начинаются. Напарники получают простое задание – доставить небольшую коробочку в указанное место, не открывая ее. Естественно, что "ящик Пандоры" был вскрыт, и за его содержимое – флешку с видеокомпроматом – начинают борьбу местный авторитет и неизвестные силовики.

"Брама"

Кадр из фильма "Брама"

Украина, 2017

Сюжет: ходят слухи, что в 1985 году властям удалось выйти на контакт с инопланетянами, и это стало причиной ужасной техногенной катастрофы в Чернобыле, открывшей порталы в другое измерение и впустившей в наш мир страшных существ. Баба Прися – странная бабка, которая общается с русалками, считая их своими подругами, употребляет галлюциногенные грибы, а в молодости якобы даже отправила на тот свет 12 эсэсовцев. Вместе с ней, подальше от цивилизации, проживают дочь Слава, которую после рождения сына бросил муж, и внук Вовчик. Размеренная жизнь отшельников заканчивается, когда старушка получает таинственное предупреждение о надвигающемся апокалипсисе…

"Тепер я буду любити тебе"

Кадр из фильма "Тепер я буду любити тебе"

Украина, 2015

Сюжет: жизнь модного ресторатора Мишеля близка к идеальной. Он здоров, энергичен и весьма недурен собой, его бизнес процветает, да и жена настоящая красавица. Казалось бы, жизнь налажена и не сулит неприятных сюрпризов, тем более в Рождество, но его возлюбленная разрушила эту иллюзию, уйдя к другому. Пытаясь спасти свое счастье, герой попадает в водоворот трагикомических событий, которые сводят его с девушкой, имеющей похожие проблемы. Их словно магнитом тянет друг к другу, но свежие душевные раны заставляют держаться на расстоянии. И все же у судьбы на них свои планы, поэтому герой начинает задумываться — действительно ли ему улыбнулась удача или же это чья-то игра.

"Порно з вбивством"

Кадр из фильма "Порно з вбивством"

Украина, 2018

Сюжет: главный герой Денис мелкий бизнесмен, которому все время не везет. Любое его начинание с треском проваливается. Так после последнего фиаско он остался должен крупную сумму денег бандиту по прозвищу Галстук, что грозит ему большими неприятностями. Чтобы быстро рассчитаться с долгами, герой решается на отчаянный шаг — снять порнофильм. Но нужного опыта у него нет, и как это сделать Денис не знает, а одного энтузиазма явно недостаточно.

"Інфоголік"

Кадр из фильма "Інфоголік"

Украина, 2017

Сюжет: главный герой – успешный менеджер Макс, занимающийся поиском стартапов. Все свободное время он проводит, уткнувшись в экран смартфона или ноутбука. Все его интересы сводятся лишь к одному: постоянно быть в курсе всех новостей. Информационная зависимость настолько сильна, что герой не замечает, что происходит в его личной жизни. Уже долгое время жена Маша пытается сообщить ему, что они вскоре станут родителями, но "интернет-болезнь" возлюбленного не позволяет им даже нормально поговорить. Макс фанатично верит, что все, что он узнает, определяет его настоящее. В гневе Маша желает мужу, чтобы все новости, которые он читает, происходили с ним в реальности. Это желание исполняется, переворачивая жизнь героя с ног на голову…

"Герой мого часу"

Кадр из фильма "Герой мого часу"

Украина, 2018

Сюжет: главный герой Жорик приезжает в Киев на пару месяцев, чтобы присмотреть за квартирой своей тетушки. Вдохновленный перспективами столичной жизни, он решает не просто остаться здесь надолго, но и стать своим среди успешных деловых людей. Желание парня изменить жизнь к лучшему постоянно натыкается на равнодушие окружающих, а каждое новое место работы приносит герою уныние и разочарование. Ситуация усугубляется, когда Жорик влюбляется в девушку из состоятельной семьи, и чтобы быть вместе, необходимо преодолеть социальную пропасть между ними.

Напомним, что ранее мы публиковали ТОП-7 мотивирующих фильмов, которые могут вас вдохновить.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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