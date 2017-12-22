Лучшие злодеи 2017 года на TV: The Guardian опубликовал список

Перри Райт в исполнении Александра Скарсгарда, а также "плохой Купер" из третьего сезона "Твин Пикс" Дэвида Линча, который осенью побывал в Киеве, вошли в список самых лучших злодеев на телевидении в уходящем 2017 году. Такой рейтинг опубликовало авторитетное издание The Guardian.

Сообщается, что в первом случае авторы издания отмечают, что персонаж Райта был самым "прогнившим". А "плохого" Купера из "Твин Пикс" сыграл Кайл Маклоклен, который исполнил также роль самого агента Дейла Купера.

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Также в числе лучших злодеев оказались 90 процентов героев из "Рассказа служанки", в том числе, правящий мужской класс, и "ужасающий" гигантский каранкс из документального сериала "BBC: Голубая планета II".

Напомним, что итоги года подводит и компания Google. Так, компания обнародовала рейтинг наиболее популярных фильмов и сериалов 2017 года. Среди полнометражных лент лидировал хоррор "Оно" по роману Стивена Кинга.