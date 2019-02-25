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Лучшим актером на "Оскаре 2019" признан Рами Малек за роль в фильме "Богемная рапсодия"

На статуэтку в номинации "Лучший актер" претендовали еще четыре актера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:48
Рами Малек
Рами Малек
Фото: AFP

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" получил актер Рами Малек за роль в фильме "Богемная рапсодия". За победу в номинации "Лучшая мужская роль" также боролись актеры Кристиан Бэйл, Рами Малек, Брэдли Купер, Вигго Мортенсен, Виллем Дефо. 

"Я люблю тебя, моя мама. Она сидит в зале где-то. Спасибо моей семье за это все. Мой отец не
смог увидеть меня и все то, что я сделал, но он смотрит на меня сверху. Я хочу поблагодарить
всех, кто помогал мне, кто смотрит эту церемонию. Спасибо команде фильма. Без вас, я бы не
стоял сейчас здесь. А всем, кто хочет найти свое место, всем иммигрантам я хочу сказать –
поднимайте свою жизнь. Я – сын эмигрантов из Египта в первом поколении. И это часть моей
истории. Спасибо всем, кто в меня верил", – прокомментировал Рами Малек.

Справка о фильме "Богемская рапсодия":

Режиссер: Брайан Стрингер

В ролях: Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли, Бен Харди, Джозеф Маццелло, Эйдан Гиллен,
Аллен Лич, Том Холландер, Майк Майерс, Аарон МакКаскер

Сценарий: Энтони МакКартен, Питер Морган

Художник: Аарон Хэй, Рейчел Оултон, Софи Бриджман

Монтажер: Джон Оттмен

Оператор: Ньютон Томас Сигел

Жанр: Драмы

Фильм, посвященный истории группы Queen, их творчеству и выдающемуся вокалисту Фредди
Меркьюри, который бросил вызов стереотипам. Кинолента прослеживает головокружительный путь
группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад
коллектива, а также их триумфальное воссоединение.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Смотрите видео о том, как проходила подготовка кинопремии "Оскар 2019":

Также мы писали о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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Источник: Сегодня
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