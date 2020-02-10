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Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт

Актер показал отличную игру в фильме "Однажды в Голливуде" и получил свой первый "Оскар"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 03:13
Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт
Фото: Getty Images

На 92-й церемонии вручения премии "Оскар-2020" лучшим актером второго плана стал Бред Питт. За победу в этой номинации также боролись Том Хэнкс ("Прекрасный день за соседством"), Энтони Хопкинс ("Два Папы"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец").

Узнайте также последние новости с церемонии "Оскар":

Актер отправил воздушный поцелуй своим детям. Также со сцены актер поблагодарил всех каскадеров, которые поставили сцены в фильме "Однажды в Голливуде".

Отметим, что "Сегодня" ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Напомним, ранее "Сегодня" уже писали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020".

Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

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