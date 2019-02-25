Лучшим документальным фильмом стала картина "Свободный подъем в одиночку"

Еще четыре фильма боролись за "Оскар"

"Свободный подъем в одиночку" Фото: YouTube

Лучшим документальным фильмом стала картина "Свободный подъем в одиночку". На статуэтку в этой номинации претендовали также картины "Округ Хейл утром и вечером", "RBG", "Minding the Gap", "Об отцах и сыновьях".

Если вы что-то пропустили и хотите знать все о премии "Оскар 2019", то сайт "Сегодня" ведет онлайн трансляцию церемонии вручения "Оскар 2019".

Также мы напоминаем о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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