Лучшим фильмом на иностранном языке признана картина "Рома"

За статуэтку боролись еще четыре картины

"Рома" Фото: YouTube

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина "Рома" Альфонсо Куарона. На статуэтку в этой номинации также претендовали такие фильмы, как "Холодная война", "Магазинные воришки", "Капернаум", "Работа без авторства".

В основе сюжета - история жизни обычной семьи среднего класса в Мехико в начале 1970-х годов. Отец редко бывает дома, мать воспитывает четырёх детей, опираясь на помощь двух служанок родом из местных индейцев. Судьбу героев переламывают студенческие беспорядки во время католического праздника 10 июня 1971 года, когда демонстранты были расстреляны солдатами.

"Оскар 2019" – Альфонсо Куарона Фото: AFP

Если вы что-то пропустили и хотите знать все о премии "Оскар 2019", то сайт "Сегодня" ведет онлайн трансляцию церемонии вручения "Оскар 2019".

Также мы напоминаем о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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