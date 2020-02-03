Любимые герои Marvel появились в трейлере сериалов "Сокол и Зимний Солдат", "Ванда/Вижен" и "Локи"

Все телешоу планируется выпустить на Disney+ в 2021 году

Кадр из фильма "Мстители" Фото: YouTube

Студия Marvel продолжает радовать поклонников новыми подробностями о своих будущих проектах. Так, в Сети появился трейлер трех сериалов франшизы "Мстители".

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В новый трейлер вошли отрывки из сериалов "Сокол и Зимний Солдат" (The Falcon and the Winter Soldier), "Ванда/Вижен" (WandaVision) и "Локи" (Loki).

Первое шоу расскажет о новом Капитане Америке — Сэме Уилсоне, ранее известном как Сокол (Энтони Маки). Его помощником выступает Баки Барнс по прозвищу Зимний Солдат (Себастиан Стэн). Действие сериала, который выйдет в 2020-м, происходит после событий фильма "Мстители: Финал".

"Ванда/Вижен", который также планируется выпустить в 2020-м, посвящен персонажам Ванде Максимов (Элизабет Олсен) и Вижену (Пол Беттани). События сериала также разворачивается после событий "Финала".

"Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли выйдет в 2021 году и будет посвящен приключениям главного героя во времени при помощи Тессеракта. Все телешоу планируется выпустить на Disney+.

Напомним, компания Disney предложила главную женскую роль звезде фильма "Бамблби" Хейли Стайнфелд в проекте "Соколиный глаз".

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