Любовь и музыка: ТОП-5 лучших фильмов про танцы

Что может быть лучше прекрасной киноленты про танцы

Кадр из фильма "Грязные танцы"

Осенняя пора – это еще не повод грустить и унывать. Если у вас в голове звучат зажигательные мелодии, а ноги так и тянут пойти в пляс, то наша подборка фильмов именно для вас. Вместе ночных клубов, пуантов и дискотек – посмотрите вечные фильмы, которые пропитаны музыкой и отстукивают в такт музыке.

"Грязные танцы"

"Грязные танцы" заслуженно вошли в список лучших фильмов мирового кинематографа. Главных героев потрясающе сыграли Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей. Главная песня Time of my Life получила "Оскар" и до сих пор считается одной из самых романтических композиций. В 2004 году у фильма появился сюжетно не связанный приквел, однако он не смог привлечь и части того внимания, которое досталось оригиналу.

"Лихорадка субботнего вечера"

Это культовый фильм про танцы, которому удалось вобрать в себя дух целой эпохи. Тут прекрасно все: и молодой Джон Траволта, исполнивший главную роль, и наряды всех героев, и, конечно, непрекращающееся диско. Картина имела ошеломляющий успех, была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус", а также сыграла немалую роль в популяризации диско в целом. Ну а созданный Bee Gees саундтрек 15 раз стал платиновым в США.

"Шаг вперед"

Самая известная франшиза о танцах, открывшая для Голливуда и мира несколько новых лиц. В том числе и Ченнинга Татума. Это история любви барышни и хулигана, классической и современной хореографии. Популярность первого фильма позволила создать на его базе целых четыре продолжения (аккурат по одному каждые два года), и все они получили в среднем неплохие оценки и кассовую прибыль.

"Держи ритм"

Владелец и руководитель академии бальных танцев в исполнении Антонио Бандераса, известный хореограф Пьер Дюлэйн случайно познакомился с Аугустиной Джеймс, возглавляющей общеобразовательную школу, расположенную в неблагополучном районе Нью-Йорка. Увидев непутевых питомцев достопочтенной леди, герой возжелал обучить их вальсу и фокстроту и тем самым привить хулиганам хорошие манеры. Узнав о намерениях своего нового приятеля, директриса рассмеялась, но потом все же согласилась поспособствовать этой его затее. Трудновоспитуемые подростки встретили своего свежеиспеченного педагога в штыки.

"Давайте потанцуем"

У Джона Кларка (Ричард Гир) благоустроенная жизнь, преданная жена и восхитительная дочь. Чего-то все-таки не хватает… Каждый вечер, возвращаясь на поезде с работы, он видел прекрасную женщину в окне одного из зданий. И однажды он вышел на этой станции. Танцы закружили его голову и душу.

Напомним,