Любовь и ничего лишнего: Хейли и Джастин Бибер снялись в клипе "10,000 Hours"

Меньше, чем за сутки видео набрало более пяти миллионов просмотров

Хейли и Джастин Бибер в клипе "10,000 Hours" Фото: YouTube

Джастин Бибер и Хейли Болдуин, которые на днях сыграли свадьбу, снялись в клипе с дуэтом Dan + Shay. Романтичное видео на композицию "10,000 Hours" менее, чем за сутки набрало более 5 миллионов просмотров.

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Песню "10,000 Hours" Джастин записал вместе с Dan + Shay. Это уже не первая совместная работа музыкантов – в 2014 году Бибер стал специальным гостем на выступлении дуэта на фестивале South By Southwest. В сети также ходят слухи, что Dan + Shay спели на свадьбе Хейли и Джастина.

Видео "10,000 Hours" было опубликовано на Yotube-канале дуэта в эту пятницу. Насыщенного событиями сюжета в ролике нет, а вместо того все три минуты молодые люди напевают своим возлюбленным нежные слова.

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