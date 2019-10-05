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Любовь и ничего лишнего: Хейли и Джастин Бибер снялись в клипе "10,000 Hours"

Меньше, чем за сутки видео набрало более пяти миллионов просмотров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
Хейли и Джастин Бибер в клипе "10,000 Hours"
Хейли и Джастин Бибер в клипе "10,000 Hours"
Фото: YouTube

Джастин Бибер и Хейли Болдуин, которые на днях сыграли свадьбу, снялись в клипе с дуэтом Dan + Shay. Романтичное видео на композицию "10,000 Hours" менее, чем за сутки набрало более 5 миллионов просмотров.

О конфликте Джастина Бибера и Тейлор Свифт смотрите в сюжете:

Песню "10,000 Hours" Джастин записал вместе с Dan + Shay. Это уже не первая совместная работа музыкантов – в 2014 году Бибер стал специальным гостем на выступлении дуэта на фестивале South By Southwest. В сети также ходят слухи, что Dan + Shay спели на свадьбе Хейли и Джастина.

Видео "10,000 Hours" было опубликовано на Yotube-канале дуэта в эту пятницу. Насыщенного событиями сюжета в ролике нет, а вместо того все три минуты молодые люди напевают своим возлюбленным нежные слова.

Недавно мы писали, какой украинский хит стал самой популярной песней в России.

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