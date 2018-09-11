Любовь сквозь время: появился невероятный трейлер мелодрамы от Amazon

"Сама жизнь" – название уже говорит само за себя

Кадр из фильма "Сама жизнь"

Студия Amazon наконец опубликовала трейлер мелодрамы "Сама жизнь" режиссера Дэна Фогельмана.

В главных ролях – Оскар Айзек и Оливия Уайлд. Продюсерами ленты выступили Марти Боуэн и Аарон Райдер.

Фильм рассказывает историю невероятной любви, которая прошла через десятилетия и затронула несколько поколений героев, живущих в Нью-Йорке и бедной испанской деревне. Выход фильма "Сама жизнь" запланирован в конце сентября.

Напомним, известную сагу "Властелин колец" хотят превратить в сериал. И этот сериал обойдется корпорации Amazon в полмиллиарда долларов.

Отметим, что канал Amazon уже этой осенью представит свой новый сериал – психологический триллер "Возвращение домой", главную роль в котором сыграет Джулия Робертс. Кроме того, Робертс не только сыграет в проекте, но и спродюсирует его. А вот в режиссерском кресле – Сэм Эсмейл, который работал над популярным сериалом "Мистер Робот".