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Любовь Успенская с концертом "История одной любви" во Дворце спорта

Со сцены будут звучать трогательные и нежные, самые любимые хиты и немного новинок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00

Зажигательная, необычная, не стесняющаяся себя и своего возраста, Любовь Успенская вновь распаляет сердца и дарует ворох неповторимых ощущений, которые можно будет прочувствовать на себе на главной киевской сцене уже совсем скоро

Яркий юбилейный концерт любимой всеми певицы

10 ноября в Киеве состоится одно из главных событий этой осени, а именно – юбилейный концерт легендарной певицы. Неповторимая, чувственная, харизматичная и яркая, Любовь Успенская – женщина, которая не стесняется быть собой, не боится в современном мире показаться ранимой и трогательной, исполняя свои наполненные любовью и разлукой хиты. Один из самых главных праздников, а именно – свое 65-летие, певица решила отметить на сцене вместе с обожаемыми фанатами, которые придают ей вдохновение. Новая программа артистки называется "История одной любви", а потому вовсе не удивительно, что со сцены будут звучать трогательные и нежные, самые любимые хиты и немного новинок.

Любовь Успенская: немного о самой диве

Эта артистка может похвастаться невероятным количеством треков, среди которых – 13 альбомов, несколько неповторимых клипов и всегда самые яркие выступления. В ее репертуаре – яркие, городские романсы, которые задевают тонкие струны души. Сама же певица частенько выступает в дуэтах и была замечена с такими звездами, как Настя Каменских, Агутин, рэпер "Панда" и другими деятелями искусства.

За весь свой творческий путь звезда получила множество наград и признаний, стала самой нежной и очаровательной женщиной, которую почитают и уважают представители самых разных поколений. Сама же певица начинала просто и без лоска: в небольших ресторанах и пабах, где выступала как сольная артистка, исполняя уже тогда известные хиты других исполнителей. После этого она, решившись последовать за мечтой, отправилась в Америку, где и продолжает развивать себя и свое творчество. И лишь спустя несколько десятков лет она возвращается в родную страну и начинает тесное сотрудничество с опытными авторами песен, такими как В. Токарев и М. Шуфутинский, создавая череду ярких и всеми любимых шедевров.

Что ожидает зрителей во Дворце спорта?

Успенская обещает, что зрителей будет ожидать много сюрпризов, однако о них она предпочитает не говорить, сохраняя интригу. Известно лишь, что на концерт она приедет не сама, удивляя зрителей выбором артистов и коллективом музыкантов, а также их неповторимым составом. Возможно, дива городского романса пригласит популярных звезд, исполняя песни дуэтом, о чем можно будет узнать непосредственно во Дворце спорта.

На сцене прозвучат всеми любимые хиты, среди которых обязательно будут такие песни, как "Кабриолет", "Гитара мается", "К единственному нежному", "Еще люблю" и другие, не менее яркие, любимые и чарующе прекрасные.

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концерт дворец спорта Любовь Успенская
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