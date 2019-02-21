Любовь захлестнет всех: актриса Наталия Музычко о новом сезоне "Реальной мистики"

Актриса рассказала о том, как отдыхает после съемок и романтической интриге нового сезона

Наталия Музычко Фото: пресс-служба канала "Украина"

В феврале на телеканале "Украина" стартует восьмой сезон скриптед-реалити "Реальная мистика", в котором актриса Наталия Бережная-Музычко полюбилась зрителю в роли лаборанта Марины Сокол. Звезда не скрывает, что, не смотря на мистическую составляющую проекта, сама несуеверна. Труднее всего ей на площадке удержаться от смеха в компании своих веселых коллег. О том, как отдыхает после съемок и романтической интриге нового сезона, рассказала в недавнем интервью.

Наталия Музычко Фото: пресс-служба канала "Украина"

- Что подготовили для зрителя в новом сезоне "Реальной мистики"?

- В 8 сезоне зрителей ждут новые, интригующие истории с замысловатым сюжетом и непредсказуемой развязкой! На первый взгляд, сложно будет не поверить в мистику происходящего, но наша бесстрашная команда в очередной раз докажет, что, прежде всего, нужно верить в себя, потом в науку, прислушиваться к своей интуиции и в то, что всему есть логическое объяснение.

Новый сезон стартует весной, а весна – пора любви и это дивное чувство захлестнет всех героев "Реальной мистики". Все персонажи будут вести себя непредсказуемо, как весенняя погода – гнев будет сменяться милостью, бурные ссоры будут перерастать в страстные примирения.

- Какие события произойдут с вашей героиней?

- Зрителей очень интересует, как же будут развиваться отношения моей героини и Жени. Скажу вам лишь, что отношения достигнут апогея. Из-за жизненных обстоятельств Женя будет вести себя непонятно по отношению к Марине, а вот каким будет апогей: свадьба или расставание – это пока еще загадка.

- Что почерпнули для себя лично в этом проекте?

- Моя работа в сериале – это огромный опыт, удовольствие и приобретение новых навыков. Каждый день на площадке я знакомлюсь с интересными людьми, каждый из которых это целая Вселенная со своим жизненным опытом и историей. Вот так и "беру на заметку" себе от коллег что-то интересное.

- Какие локации будут в новом сезоне?

- Из новых локаций – осваиваю всё больше Киевскую область, знаю много мест, куда бы по своей воле никогда бы не поехала!

- Из каких вещей состоит гардероб вашей героини?

- Гардероб моего персонажа достаточно разнообразный – от стиля кежуал до вечерних платьев. У моей героини всегда с собой в машине универсальный набор всего, в том числе и одежды, которая может понадобиться в работе. Но она, прежде всего, женщина, а им свойственно иногда забыть взять с собой резиновые сапоги. И вот бывает такое, что из офиса приходиться ехать на задание на каблуках и брать пробы, скажем так, в болотистой местности – бывает неудобно.

Наталия Музычко Фото: пресс-служба канала "Украина"

- Приходилось ли наносить специфический грим на съемочной площадке?

- В кадре у меня всегда красивый макияж, на который уходит около 50 минут. Спецгрим пока мне не делали, но кто знает, что ждет мою героиню в новом сезоне.

- Какая сцена из "Реальной мистики" потребовала особых усилий?

- Больше всего мне запомнилась серия со второго сезона. В ней мне пришлось в прохладную июньскую пору ночью плавать в речке. Но чего не сделаешь ради роли и красивого кадра! Конечно же, сделаешь многое и даже больше: вот, что значит работа в удовольствие.

- Расскажите об атмосфере на съемочной площадке мистического проекта?

- У нас прекраснейшая команда! Это скажет вам любой, кто хоть раз попадал к нам на съемки. Несмотря на мистическую специфику сериала, самым сложным лично для меня является сдержать смех! И я сейчас не про сюжет. Мои коллеги по площадке – талантливые актеры с чувством юмора и неожиданной импровизацией. Поэтому съемки столь серьезного проекта проходят в атмосфере любви, дружбы, взаимопонимания и безудержного веселья.

- Можете ли вы назвать себя суеверным человеком?

- Я не суеверна, скорее оптимист. К любым событиям в своей жизни подхожу с установкой: "все что происходит – все к лучшему". Но есть некоторые моменты, которые очень редко, но все-таки приводят меня в замешательство, им не могу найти рационального объяснения. Читаю некоторую познавательную литературу и понимаю, что это работа моего подсознания, а оно может всё.

- Импровизируете на площадке?

- Да, конечно, мы можем импровизировать, предлагать режиссеру свое видение сцены – если это кардинально не меняет суть происходящего, так почему бы и нет.

- Где провели новогодние праздники?

- Новый год я, по традиции, встретила дома. Как-то в этом году не было особого желания уехать куда-то, поэтому я провела эти каникулы в Киеве, наслаждаясь общением с любимыми людьми.

Наталия Музычко Фото: пресс-служба канала "Украина"

- Что помогает вам отдохнуть и восстановиться?

- В первую очередь – это сон, он помогает и восстанавливает после съемок. Когда у нас бывают так называемые "технические стопы" на неделю, я обязательно на пару дней уезжаю из города. А во время стандартного графика в выходные люблю встречи с друзьями, походы в кино, спорт очень помогает отвлечься от суеты.

Напомним, в одном из выпусков "Реальной мистики" сразу двух персонажей сыграл ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов.

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