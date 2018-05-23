Любовницы, горы и мужской характер: HBO и BBC снимут сериал о женщине нетрадиционной ориентации

8-серийный сериал о реальной женщине, которая жила в 19 веке, была великой путешественницей и землевладелицей. Сценарий писали с ее интимных дневников

Фото: youtube.com/ HBO

Все чаще компании и каналы пытаются удивить и шокировать зрителей. Например, известная голливудская актриса, режиссер и продюсер Дженнифер Энистон согласилась на роль президента нетрадиционной ориентации в новом сериале Netflix.

А теперь стало известно, что BBC и HBO совместно займутся 8-серийной драмой "Джентльмен Джек" (Gentleman Jack) о "первой современной" аристократке традиционной ориентации, которая сразится с землевладельцами, чтобы вернуть своему поместью былую славу.

Займутся таким одиозным проектом Салли Уэйнрайт ("Вошедшие незримо: Сестры Бронте") и Сара Хардинг ("Викинги"). А вот продюсером выступит Фил Коллинсон ("Доктор Кто"), пишет Deadline.

В центре сюжета – жизнь состоятельной землевладелицы, путешественницы и любительницы книг Энн Листер. Женщина умерла на территории Российской империи и оставила после себя немалое количество откровенных и интимных дневников, где подробно описывала свои связи с женщинами, трудовую деятельность и размышляла на тему гендерной самоидентификации.

В ее облике и поведении фигурировали чисто мужские черты, на что жаловались ее любовницы и именно за это она получила прозвище "Джентльмен Джек". Кроме того, Листер была одной из первых женщин в мире, покоривших несколько горных вершин в Пиренеях! Смерть ее настигла в результате лихорадки, которую она подхватила, когда Листер направлялась к горе Арарат, чтобы покорить ее со своей подругой. Ее забальзамированное тело доставили на родину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ С повязкой и в кедах: Дженнифер Энистон впервые вышла в свет после новости о разводе с Джастином Теру

Действие картины развернется в 1832 году, когда Листер решает возродить семейный особняк Шибден Холл. Создатели сериала изучили ее многочисленные архивы и подготовили сценарий, в котором будет рассказано, как Листер общалась с прислугой, друзьями, поклонницами и враждебными соседями-землевладельцами.

Отметим, что экранизации яркие и красочные дневники Энн Листер подвергаются не впервые – ранее уже выходило два полнометражных фильма (оба датированы 2010 годом) и документальная лента.

В ролях: Сюранна Джонс ("Доктор Кто"), Софи Рандл ("Острые козырьки"), Джемма Уилан ("Игра престолов"), Тимоти Вест ("Последнее танго в Галифаксе") и Джемма Джонс ("Дневник Бриджит Джонс"). Съемки картины уже начались.

Напомним, ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала лучшей лентой 2017 года фильм о гомосексуальной любви "Зови меня своим именем".