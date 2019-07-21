Мадонна похвасталась новой прической в клипе Batuka
Поп-королева выпустила свежий клип на композицию из альбома Madame X
Певица Мадонна, которую недавно обвинили в расизме из-за фотографий детей, представила новый клип. 60-летняя королева поп-музыки похвасталась свежим образом в видео на песню Batuka, вошедшую в 14-й студийный альбом под названием Madame X.
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В шестиминутном мини-фильме Madonna поднимает вопрос расизма и работорговли. Вместе с ней в клипе снялись женщины из коллектива из Orquestra Batukadeiras, о которых певица тепло отзывается у себя в блоге: "Это большое везение познакомится с такими вдохновляющими женщинами".
Для съемок артистка выбрала черно-зеленое платье с цветочным принтом. В качестве аксессуаров Мадонна надела золотые подвески и браслеты, а волосы звезды выкрашены в черный цвет.
Смотрите новый клип Madonna – Batuka:
Напомним, что ранее Мадонна призналась, зачем ей повязка на один глаз.
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