Мадонна похвасталась новой прической в клипе Batuka

Поп-королева выпустила свежий клип на композицию из альбома Madame X

Мадонна выпустила клип на песню Batuka Фото: instagram.com/madonna

Певица Мадонна, которую недавно обвинили в расизме из-за фотографий детей, представила новый клип. 60-летняя королева поп-музыки похвасталась свежим образом в видео на песню Batuka, вошедшую в 14-й студийный альбом под названием Madame X.

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В шестиминутном мини-фильме Madonna поднимает вопрос расизма и работорговли. Вместе с ней в клипе снялись женщины из коллектива из Orquestra Batukadeiras, о которых певица тепло отзывается у себя в блоге: "Это большое везение познакомится с такими вдохновляющими женщинами".

Для съемок артистка выбрала черно-зеленое платье с цветочным принтом. В качестве аксессуаров Мадонна надела золотые подвески и браслеты, а волосы звезды выкрашены в черный цвет.

Смотрите новый клип Madonna – Batuka:

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Напомним, что ранее Мадонна призналась, зачем ей повязка на один глаз.

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