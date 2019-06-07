Мадонна презентовала новый клип на песню Dark Ballet

Певица активно готовится к презентации нового альбома

Американская певица Мадонна, которая недавно выпустила новый клип на песню Crave, представила еще один новый клип на композицию Dark Ballet. Композиция вошла в ее новую пластинку Madame X. Ролик был опубликован на YouTube-канале Мадонны.

В клипе американской исполнительницы снялся Микки Бланко – один из наиболее известных представителей квир-рэпа, а также борец за права ЛГБТ. Релиз ее новой пластинки состоится 14 июня этого года. Она включит в себя 15 композиций.

Напомним, артистка покоряет сеть еще одной песней I Rise, которая войдет в ее предстоящий студийный альбом Madame X. Также Мадонна презентовала клип на композицию Medellín. Это название второго по значимости города Колумбии. Композиция стала лид-синглом к 14-му студийному альбому Madame X. Стоит отметить, что Medellín записана совместно с 25-летним колумбийским музыкантом Maluma.

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