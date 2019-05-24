Мадонна выпустила новый клип на песню Crave

Певица просто с бешеной скоростью выпускает новые песни и клипы на них

После премьеры песни I Rise, которая войдет в ее предстоящий студийный альбом Madame X, американская певица Мадонна презентовала клип на композицию Crave. Композиция была записана с американским рэпером Swae Lee. Ролик был опубликован на Youtube-канале певицы.

Сингл войдет также в новый альбом Madame X, релиз которого запланирован на 14 июня этого года. Пластинка будет состоять из 15 треков.

Напомним, ранее звезда презентовала клип на композицию Medellin, записанную совместно с колумбийским певцом и композитором Maluma. В клипе певица и ее напарник изображают страстную любовь, катаются на лошадях и танцуют. Режиссером видео выступила испанка Диана Кунст.

Отметим, что Мадонна выступила на песенном конкурсе "Евровидение 2019". Ее выступление превзошло все ожидания – знаменитость просто ошеломила эпатажем и зарядом энергии. С уверенностью можно сказать, что Мадонна произвела фурор, который оставит след в истории Евровидения.

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