Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек будут вручать статуэтки "Оскар"

Обладатели прошлогодних актерских "Оскаров" станут в этом году презентерами

Лауреаты премии Оскар: Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг, Махершала Али Фото: AFP

Только недавно стали известны все номинанты на премию Оскар 2020, а киноакадемики подготовили свеженькие новости о грядущей церемонии награждения. Так, Американская киноакадемия назвала имена звезд, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскар" во время церемонии 9 февраля.

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Первая часть списка презентеров опубликована на официальном сайте киноакадемии. Итак, заветные статуэтки будут вручать обладатели прошлогодних актерских "Оскаров": Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.

"Нам нравится традиция присутствия на сцене актеров, удостоенных премии Оскар в прошлом году, чтобы отпраздновать достижения своих коллег, и мы рады приветствовать эти четыре великих таланта", – отметили продюсеры шоу.

В ближайшее время киноакадемия продолжит называть имена тех, кто присоединится к торжеству.

Напомним, что за премию Оскар в категории "Лучший фильм" соревнуются девять лент. Читайте подробности о картинах в нашем материале.

Церемонию вручения премии Оскар эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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